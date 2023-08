På onsdagen (16/8) rapporterade Sveriges Radio Ekot att regionernas (före detta landstingens) underskott ser ut att bli större än under 90-talskrisen. Prognosen för deras underskott skrivs upp, från sammanlagt 14 miljarder kronor i våras till 20 miljarder. Störst underskott per invånare i år ser regionen Sörmland ut att få, 4 000 kronor. Uppåt 15 regioner, av 21, får ett underskott på runt 2 000 per invånare. Så om Dalarnas underskott blir drygt en halv miljard kronor på knappt 290 000 invånare blir Region Dalarnas underskott per invånare samma som nästan alla andra regioner.