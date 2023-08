Det här är en tanke om hur ett S-tal kunde ha låtit under Almedalsveckan 2022. En fantasi om talet som aldrig hölls.

Debattören har skrivit om hur ett S-tal hade kunnat låta under Almedalsveckan 2022.

Därför har vår utrikesminister under våren fått i uppdrag att aktivt kontakta representanter för båda sidor i konflikten och andra inblandade aktörer. Särskild vikt lades därför vid de försök till fredsförhandlingar som togs i mars i år och där chanserna till en överenskommelse i ett tidigt skede av kriget såg lovande ut. Besvikelsen på UD var därför stor, när det visade sig att Sverige i andra avseenden närstående stater aktivt motarbetat dessa ansträngningar.

Kritiska röster i partiet säger att detta kommer att kosta oss valet i september. Är vi beredda att ta den svåra debatten om försvarsfrågan, det vill säga eventuellt Nato-medlemskap, mitt under pågående valkampanj? De borgerliga partierna ligger på hårt i denna fråga och har stöd från stormakterna England och USA. Dessutom har Rysslands angrepp avsevärt stärkt deras argument för en ansökan.

Men vi har beslutat oss för att driva denna fråga så hårt vi kan. Ett fortsatt alliansfritt Sverige kan också medverka till att sänka temperaturen på konflikten kring Ukrainas medlemskap i Nato; det som är själva grunden för det pågående kriget. Ukraina, precis som Sverige, måste inte vara medlem i Nato för att bli fullvärdig medlem av EU.

Nej, mötesdeltagare, vi socialdemokrater vill se Ukraina, inte som den krigszon landet nu är på väg att utvecklas till, utan som en fredlig övergångszon mellan EU och Ryssland. Detta ideal vill vi kämpa för innan det blir för sent. Det är också denna övertygelse som skall ge oss energi att besegra de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i det stundande valet. Förlorar vi valet, så gör vi det med äran i behåll och med vissheten att framtiden ligger i våra händer.

Från borgerligt håll säger man att vi socialdemokrater inte kan skilja mellan Putin och Biden. Men, kamrater, vad är det som säger att vi måste göra ett sådant val? I USA fördömer man den hållning som kallas att ’sitta på planket’ (to sit on the fence), men det finns ingenting som tvingar oss att entydigt välja sida i en globalt förgrenad säkerhetsfråga som målats upp i starkt förenklade, svart-vita eller vän-fiende färger! Verkligheten bakom denna konflikt är komplicerad. Den lämpar sig inte för ett kategoriskt: är du med oss eller emot oss!

Bästa mötesdeltagare, i det kommande valet står vi upp för minskade klyftor och social rättvisa i inrikespolitiken och fred och alliansfrihet i utrikes- och försvarsfrågor! Fred är en förutsättning för fortsatt ekonomiskt välstånd – i Sverige och världen!

Elisabeth Özdalga

(sociolog)