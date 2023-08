I mitten av augusti for 13 medlemmar i PRO Säfsnäs på en "Läs och res"- resa till Närke. Vi hade under våren träffats under ett antal gånger kommit överens om resmålet och undersökt vilka sevärdheter vi ville se.

Resan gick från Fredriksberg över Grythyttan, för ett första stopp på café Guldkringlan för förmiddagskaffe. Färden gick sen vidare mot Nora för lunch och guidning på Göthlinska gården. Dagen avslutades i Örebro med incheckning på hotell och middag.