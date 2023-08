Territoriella CO 2 -utsläpp från så kallade utvecklade länder, utvecklingsländer och minst utvecklade länder där a) visar utsläppen över tid, b) utsläppen kumulativt och c) utsläpp per capita. Kurvorna visar utsläpp endast från fossila bränslen och cement exklusive internationellt flyg och frakt. Utsläpp från jordbruk, skogsbruk och andra areella verksamheter är inte med i använda data. Kategoriseringen av olika länder följer FN:s ramkonvension beträffande klimatändringsterminologi, UNFCCC. Illustrationen kommer från artikeln: "Three Decades of Climate Mitigation: Why Haven’t We Bent the Global Emissions Curve?", publicerad i tidskriften Annual Review of Environment and Resources 021. 46:653–89 av Isak Stoddard med flera.

Bild: Illustration: Annual Review of Environment and Resources