Musiker var Benke Hed, Svante Olsson, Bo-Gustaf Thorell och Niklas Gunnarsson. Hermine von Schéele hälsade välkommen varefter Som en blänkande silvertråd sjöngs.

Flera av gruppens favoritsånger framfördes i olika konstellationer och de 150 åhörarnas uppskattning lät inte vänta på sig. Sommarlängtan, För att jag älskar dig, My love – my life fortsattes varefter Bo-Gustaf Thorell framförde på violin Meditation ur Thais av Massenet. En allsång var på tur, Jag har en dröm, som var popgruppen Baden-Badens hit från 1986.

En ung släkting till artisterna var 4-åriga Amanda, som sjöng Blomma sprid din glöd, där hon charmade besökarna med sin frimodighet. Som finalsång sjöngs Let me be there in your morning. Besökarnas applåder lät inte vänta på sig. Detta blev en minnesvärd musikkväll i Svärdsjö kyrka och önskemål om fortsättning i denna anda framfördes bland annat av kyrkvärden Hermine som avtackade med blomster varefter åhörarna manade fram ett extranummer, Halleluja av Cohen. Kyrkväktare Nils-Erik Eriksson ansvarade för ljud och ljus.

Walters Börje Edenius