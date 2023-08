Ulf Haak gick då i "ledarbollen" efter att ha haft ledningen under två dagar. Han orkade dock inte riktigt hålla spelet uppe sista dagen, kanske på grund av att han hade mycket att stå i under tävlingens gång.

Resultat Rättvik 55+ Invitational 2023 24-27 augusti:

1) Evy Johansson, Rättviks GK, 282 slag, 2) Peter Johansson, do, 284, 3) Pär Öberg, do, 288, 4) Lennart Karlsson, do, 291, 5) Ulf Haak, do, 292, 6) Mats Danielsson, Mora GK, 293, 7) Lisa Kallur, Rättviks GK, 294, 8) Johnny Petersson, Haninge GK, 296, 9) Ingvar Ingeroth, Bollnäs GK, 296, 10) Anders Kallur, Dalsjö GK, 297.

Insänt av Hans Bloom