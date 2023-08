Framtidens poliser på trafikvecka: ”En ynnest att ta hand om dem”

Dalarna har fått 22 polisaspiranter till länet som under veckan hanterar trafik i praktiken. Under två dagar upprättades kontroller i Falun där många av dem för första gången möter allmänheten klädda i uniform.



– Trafiken går ofta hand i hand med annan brottslighet och här får aspiranterna nöta in taktik och moment, säger Johan Alm, trafikpolischef.