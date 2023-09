Just nu når bensinpriset toppnoteringen 21.59 (95 oktan) respektive 22.54 (98 oktan). Dieseln ligger på 24.61 kronor per liter. Detta är högre än under valrörelsen då SD lovade sänkt dieselpris med 10 kronor per liter och sänkt bensinpris med 6.50 kronor per liter. Substansen i löftena skingras likt de förtorkade löven i höststormen. Så gick det när den högerextrema populismen mötte den krassa verkligheten där oljebolagen sätter priset.

SD-högerregeringen första år vid makten kan liknas vid en vandring i kvicksand. Ju större aktivitet man visat upp desto djupare har man sjunkit ned i sörjan av problem, orimligheter och absurditeter. De högerextrema har fått hålla i taktpinnen och deras splittrande hetspropaganda har nu visat sig vara ett säkerhetspolitiskt problem. Nu tvivlar stora grupper inom borgerligheten på regeringens politik.

Men det är tre år kvar till nästa val. Under den tiden hinner SD-högern att genomföra en politik som förvärrar de ekonomiska klyftorna, nöter ned välfärdssystemen samtidigt som vinstintressen frodas i offentlig sektor, miljöpolitiken nedmonteras och Sverige blir ett tystare och hårdare samhälle genom bl a DDR-liknande angiverilagar.

Trots de goda opinionssiffrorna ska inte socialdemokratin ta någon valvinst i förskott. SD-högerns mycket kapitalstarka tankesmedjor ska inte underskattas. De är effektiva opinionsbildare och förser högerblocket med ”ny” politik. I praktiken går det ut på att i ny förpackning presentera sådant som ökar klassklyftor och ger marknadskrafterna större möjlighet att profitera på mänskliga behov.