Det bästa jag vet är att få komma in i böckernas underbara värld. När det känns tungt och svårt och allting dystert är, då flyr jag in i fantasin, eller in i en annan verklighet.

Då stänger jag ute världen.

Då känns det tryggt, man finner ro långt borta från oroshärden.

Vad livet vore trist utan böcker. Det blir som en lek att välja ut de bästa.

Anne-Christine Persson