Det var ett bra tag sen jag fikade under almarna i Kungsträdgården. Men många gånger har jag suttit där under den skugga som almen ger. Det är almens skugga, vid sidan av dess mäktiga skönhet, som länge gjorde den till stadsträdet nummer ett, i såväl Europa som Nordamerika. Henry David Thoreau hyllade almen inte minst för skuggan den gav åt amerikanska städer. När almstriden drog igång 1971 försökte myndigheterna hävda att de gamla träden var fulla av röta, men sedan aktivister stoppade avverkningen natten till den 12 maj så har det ju visat sig att de överlevt till våra dagar.

Mårten Lind , doktor i svampgenetik, skriver om detta i boken När almen tystnar (Natur och Kultur); om träden vi älskar och dödar: De riktigt stora träden, i synnerhet ädellövträd som ask, alm, ek, är minnesväktare. Deras grenverk har flätats samman med våra minnens grenverk. Ofta är de landmärken i ett odlingslandskap eller i en stad - ta bara den berömda radioeken, som fälldes 2011.

Trots det dystra ämnet är det en underbar bok, mycket därför att Lind så ofta tar till skönlitteraturen för att få oss att fatta hur vi mer eller mindre levt i symbios med olika ädla trädslag, som just alm – och även ask, som är bokens andra huvudperson och offer för askskottsjukan (orsakad av en svamp). Ask och Embla (alm) hette de två små träd som Oden täljde till de första människorna. Båda trädslagen har följt oss genom årtusendena. De bästa likkistorna och vagnshjulen gjordes ofta av alm. Virket är segt, i det närmaste oklyvbart till ved.

Framförallt var almen och även asken helt avgörande för jordbruket före mekaniseringen – lövtäkten från träden gick till foder. Överallt i Sverige hamlades ask och alm och när medeltida kyrkmålare avbildade träd i Edens lustgård – ja, då målade man de hamlade träd man såg omkring sig. Almens land framför andra har varit Stor-Britannien, men där grasserar almsjukan svårt.

Ska vi skylla denna massdöd på invasiva svampar och insekter? Mårten Lind gillar inte riktigt termen invasiv, som han finner antropocentrisk. Det lägger skulden på naturen, fastän skulden måste läggas på människan själv. Det är helt enkelt den enorma handeln med virke och plantor i världen som är roten till de epidemier som drar genom biosfären. Den geografiska barriären har sprängts, konstaterar han.

Globaliseringen – han kunde gott ha skrivit världskapitalismen för då förstår man att det är pengar det oftast handlar om - är den huvudskyldige. Plantor flyttas från en världsdel till en annan och med följer bakterier, virus, svampar som växten i sin naturliga miljö lärt sig att hantera – men som i mötet med en inhemsk fauna snabbt kan ödelägga en besläktad art som inte förmår hantera de nya farorna. I en packlår av askträ från Kina kan en svamp anlända som massutplånar Nordamerikas askar. Europeisk kolonialism innebar ofta att nya grödor konkurrerade ut floran i kolonierna och även smittkoppor anlände med kolonisterna.