Förra året, efter riksdagsvalet och ansökan om Natomedlemskap, valde dock Sverige att avstå. Natos medlemsländer brukar tyvärr sällan delta, vilket hänger samman med att Nato betecknar sig som en kärnvapenallians medan de flesta av de länder som talar på mötet förespråkar anslutning till FN:s kärnvapenförbud, TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Detta är olyckligt.

Det vore mer rakryggat om Nato, och till Nato positivt sinnade länder, använde denna dag till att förklara vilka steg de kan tänkas ta för att leva upp till löftet om en kärnvapenfri värld som finns också i det icke-spridningsfördrag som de är bundna av.

Sverige och en koalition av andra länder har förslag inom det så kallade Stockholmsinitiativet som med sitt fokus på riskreducering skulle vara viktiga att framföra på 40-årsdagen av händelsen med Petrov. Den visar på det obehagliga i att vi levde i – och fortsatt lever i - ett system byggt på hög beredskap att avfyra amerikanska och ryska kärnvapenarsenaler.

Putins agerande under Ukrainakriget visar att även Ryssland av idag hotar med dessa vapen. Utöver förslagen i Stockholmsinitiativet kunde ett svenskt anförande kryddas med några positiva ord om åtaganden om att inte använda kärnvapen först (no first use), som också har lyfts fram av FN:s generalsekreterare António Guterres.