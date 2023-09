Sista försäsongsmatchen för Mora IK – live på vår sajt

Mora IK har blandat och gett under hockeyallsvenskans försäsong. Sist blev det förlust mot Leksand på hemmaplan, i en bitvis rätt jämn match där Mora stod upp mot SHL-laget. Lite utdelning på några av chanserna för hemmalaget och matchen hade sett annorlunda ut. Nu la Leksand in en högre växel i tredje, pressade på rejält mot Moramålet och fick in ett slumpmål, med en snabb uppföljning till 2-0. Efter det orkade Mora inte riktigt komma igen.