Jag är mäkta orolig varje gång jag ska utsätta mig för denna risk att bli smittad och att bli det just på ett lasarett som tar in så många patienter per dag. Dessutom tvingas vi patienter som bor långt ifrån Falu lasarett sitta i timmar och trängas i bussar där det snoras och hostas och trängs utan chans att hålla avstånd. Lasarettet borde i alla fall kunna sköta detta med risken att smittas av corona bättre genom att bums se till att det inte är överfullt i väntrummen!

Sven Oskar Herbert Lind