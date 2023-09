Efter valet 1976 kom han in i riksdagen och Folkpartiet blev regeringsparti. Han satt kvar i drygt tre år, mer än en mandatperiod på den tiden. I slutet av 1979 lämnade han Folkpartiet och riksdagen. Han hade då planer på att starta ett nytt parti. Men det fick vänta tills folkomröstningen om kärnkraft i mars 1980 var över. Gahrton var på nejsidan, Linje 3. 1983 kom han med sin doktorsavhandling i sociologi om sin tid i riksdagen.

Tisdag 19 september kom nyheten att Per Gahrton avlidit, 80 år gammal. Han var mest känd för att ha startat Miljöpartiet. Gahrton betraktas som främsta kraften bakom partibildningen. Det skedde 1981. En tid därefter var han partiets manliga språkrör ett tag.

I Miljöpartiets första två riksdagsval, 1982 och 1985, fick partiet bara runt 1,5 procent. Men 1988 fick partiet 5,5 procent och kom in i riksdagen med 20 ledamöter. Det valet kallades Miljövalet av statsvetare. Det var då en säldöd i Östersjön som gav Miljöpartiet draghjälp utöver att miljöfrågor blivit mer centrala i politiken. Gahrton och Miljöpartiet var emot maktkoncentration och toppstyrning i partier, vilket bland annat yttrade sig i modellen med ett manligt och kvinnligt språkrör.

Sveriges ekonomi försämrades efter 1988. I valet 1991 var andra frågor än miljön i centrum, bland annat de som högerpopulistiska Ny Demokrati drev, och MP åkte med 3,4 procent ur riksdagen. I valet 1994 kom partiet in igen och Gahrton blev åter riksdagsman.

Att jag kan ganska mycket om Per Gahrton beror bland annat på att jag läst hans memoarbok Motvalls (Carlsson Bokförlag), som kom ut i början av september och tänkte skriva en recension av den. Boken var dessutom första delen av två och behandlar främst uppväxten och tiden i FPU och Folkpartiet.

En gång har jag mött Per Gahrton, i samband med en debatt i SVT Göteborg våren 2015 apropå att miljöministern och vice statsministern Åsa Romson (MP) jämfört flyktingsituationen på Medelhavet och döda där med det nazistiska koncentrationslägret Auschwitz. Jag kom innan debatten att samtala med Per Gahrton om tidningar, deras villkor och annat, apropå att jag jobbade på Dala-Demokraten. Gahrton var intresserad och berättade lite grann om sin tidningskonsumtion och skrivande av artiklar.

Per Gahrton var språkkunnig och engagerade sig för flera ämnen i utrikespolitiken. Mest kanske i Mellersta östern mot Israels ockupation av palestinska områden efter sexdagarskriget 1967. Han kom därmed på kant med stora delar av Folkpartiet och dess ledning och främst Per Ahlmark som även en del i FP-ledningen fann hade en alltför ensidig Israelvänlig syn.

Per Gahrtons partiskapelse MP ligger nu bättre till med väljarstöd över riksdagens spärr på fyra procent än vad L, före detta FP, gör. Per Gahrtons vision om ett grönt, humanistiskt, vänsterliberalt parti lever vidare, även om Gahrton själv inte gör det. För övrigt borde fler som inte trivs politiskt i sitt parti lämna det och gå till ett som ligger närmare de egna åsikterna. Eller starta ett nytt parti, som Per Gahrton.