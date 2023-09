För att uppnå en hållbar fred är fredliga relationer mellan stater, grupper, samhällen och individer helt avgörande. Ett vanligt svar på frågan om vad som är personers högsta önskan är "fred på jorden".

Internationella Fredsdagen är en av FN:s internationella dagar, instiftad för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eld upphör och icke-våld en gång om året.

Människor över hela världen ombedes också att deltaga i en tyst minut mitt på dagen. Internationella fredsdagen instiftades först 1981 genom en resolution i FN:s generalförsamling så att den skulle sammanfalla med öppnandet av FN;s generalförsamling. Vid firandet ringer FN:s generalsekreterare i fredsklockan som finns vid FN:s högkvarter i New York.

FN arbetar nu intensivt med att skapa förutsättningar för att implementera förslagen som Stefan Löven tagit fram i rapporten A breakthrough for people and planet: Effective and inclusive global governance for today and the future . Ett genombrott för männskligheten och vår planet: Effektiv och inkluderande global styrning för idag och framtiden. Rapporten levererades i april 2023 till generalsekreteraren António Guterres.

Janne Dicander