Att Vänsterpartiet den 17 augusti 2023 skickade in och begärde att få upp ärendet på regionstyrelsens bord, är inte oväsentligt för det faktum att Regionstyrelsen måndagen den 18 september faktiskt skulle fatta detta beslut.

Trots allt vill jag ändå enas med dig i din slutsats - det är viktigt att vi är så många som möjligt som går samman i motståndet och säger nej till barbariet. Var och en av oss utgör viktiga kuggar som kan få hjulen att snurra. Så låt oss därför istället lyfta varandra och glädjas i just det - att vi är flera, att vi är många och ingen är glömd.

Att Vänsterpartiet den 17 augusti 2023 skickade in och begärde att få upp ärendet på regionstyrelsens bord, är inte oväsentligt för det faktum att Regionstyrelsen måndagen den 18 september faktiskt skulle fatta detta beslut.

Inte för att Elin Norén inte förtjänar ditt riktade tack, när hon och Socialdemokraterna under måndagens regionstyrelse ställde sig bakom initiativet, att Region Dalarna skulle ta ställning mot angiverilagförslaget. Det är hon värd, liksom Sofia Jarl och de övriga ledamöter som röstade för förslaget att skicka in skrivelsen till regeringen.

När jag sitter och skriver det här korta svaret har jag precis läst vad en sjuksköterska på akuten i Falun säger i Dalademokraten om en eventuellt kommande angiverilag: ”Det går emot alla principer och värdegrunder vi har att utgå från. Det finns en enad bild. Ingen förstår att det talas om angiverilag och man är nästan arg för att det alls kanske ska införas.”

Precis som du kan jag inte komma över känslan av att den sittande regeringen ibland är på väg in i just något slags barbari. Man ser Malmer Stenergard och Åkesson sitta bredvid varandra på presskonferenser och inspirera varandra till nya höjder - eller bottennoteringar - i synen på asylsökande och, i det här fallet, papperslösa. Och de tycks sakna broms. De tävlar med varandra och de ser det inte ens! Sverige är faktiskt på väg att kantra över i mycket inhumanitära hållningar. Snart får vi väl se utrikesministern åka till Budpest för att be om ursäkt för att Sverige varit kritiskt mot landets demokratibrister.

Därför är det väldigt bra att Region Dalarna och många andra regioner sagt nej till angiverilagen.

Göran Greider