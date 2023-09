Att snusa under graviditeten kan leda till störningar i andningsregleringen hos det nyfödda barnet och ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Flera studier pekar även på ett samband mellan snus och cancer i matstrupe, magsäck och ändtarm samt en högre risk att dö efter en cancerdiagnos. Trots det vill regeringen sänka skatten på brunt snus med 20 procent.

Undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att andelen niondeklassare som snusar har mer än fördubblats de senaste fem åren, från 5 procent 2017 till 11 procent 2022. I Dalarna har omkring var tredje 15-årig pojke (35 procent) snusat någon gång den senaste månaden, enligt Folkhälsomyndigheten. Detta trots att åldersgränsen för att köpa snus är 18 år.

Bruket av vitt snus och e-cigaretter har ökat kraftigt bland unga de senaste åren. Den största ökningen ses bland unga tjejer. Enligt CAN har 42 procent av de 17-åriga flickorna använt vitt snus. Ökningen beror till stora delar på tobaksindustrins marknadsstrategier, där godisliknande smaker och gratis smakprover riktats direkt till barn och unga i sociala medier. En annan orsak är att vitt snus och e-cigaretter undgår tobaksskatten och i stället lyder under den avsevärt lägre nikotinskatten. Därför kan nikotinprodukter fortsätta säljas billigt till priskänsliga ungdomar. Att höja priset är enligt Världshälsoorganisationen det viktigaste verktyget för att begränsa utbredningen av alla former av tobak – särskilt om man vill förebygga och minska bruket bland unga.