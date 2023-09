Centerpartiet håller stämma i Örebro, fredag till söndag. I val på 30-talet fick partiet 15 procent av rösterna. Men 1956 fick det bara runt nio procent. På den tiden var pensionsfrågan stor. Den blev föremål för en folkomröstning 1957. C hade en linje vid sidan av de två andra, som hade främst S respektive Folkpartiet (nu Liberalerna) och Högern (nu Moderaterna) bakom sig. C var för en bra grundpension, lika för alla. Det passade partiets väljare. De var ofta lantbrukare (familjer) med låg inkomst. S-linjen innebar ökad beskattning i arbetsgivaravgifter för att betala högre pension för de som förvärvsarbetar. Folkpartiets samt Högerns förslag innebar att den som ville ha hög pension skulle komplettera med försäkring.

Förslaget från C gynnade de med låg inkomst och innebar inte så hög ökad beskattning (lagd på arbetsgivare) som i S-ledda förslaget, som senare genomfördes. C-linjen fick 15 procent. 1968 fick C drygt 15 procent i riksdagsvalet och blev störst av de borgerliga partierna. Till 1973 ökade partiet till 25 procent.

Partiet stod för ett småskaligt, decentraliserat samhälle samtidigt som regerande S gick in för centralisering och stordrift. C fick karaktär av ett protestparti mot den av S drivna samhällsutvecklingen med avfolkning av landsbygden när små jordbruk skulle läggas ned för en effektivare livsmedelsproduktion.

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok. Bild: Anders Wiklund/TT

I mitten av 70-talet tillkom motstånd mot kärnkraft, vilket partiledaren Thorbjörn Fälldin drev. Han var de tre borgerliga riksdagspartiernas statsministerkandidat mot statsminister Olof Palme (S). I valet 1976 fick C 24 procent. I ett län med mycket landsbygd som Dalarna fick C väljarstöd på drygt 30 procent. Likt mittenkollegan Folkpartiet (nu Liberalerna) garanterade de två partierna om de fick regera att den offentliga välfärd som Socialdemokraterna byggt upp skulle bevaras. Sedan gick det utför. Industrikrisen i efterdyningarna av oljekrisen hamnade i den nya borgerliga regeringens knä. Budgetunderskotten steg, statsskulden steg, tillväxten avtog. Fälldin lyckades ändå bli statsminister igen 1979. Han och C upplevdes dock ha svikit om kärnkraften, som C 1976 lovat att avveckla. C fick 15,5 procent 1982 och Fälldin och den borgerliga regeringen förlorade makten, till S. C gick in i en period med otydligare profil.

1998 var väljarstödet nere på 5,1 procent. Efter att ha nått nästan 8 procent då Alliansen under Fredrik Reinfeldt vann valet 2006 och 8,6 procent 2018 är partiet nu nere i 6,7 procent i valet i fjol. Opinionsmätningarna nu visar ännu sämre siffror för Muharrem Demiroks parti. Demoskop i Aftonbladet 8 september gav 4,3 procent. Och Novus i SVT 23 september gav 3,9 procent.

C har de senaste åren markerat motstånd mot främst SD och dess politik, särskilt om migrationen. C har även varit ovilligt att ha med V att göra, exempelvis i förhandlingar om ekonomiska frågor. C har ibland inte röstat för S- och S+MP-regeringars budgetar vilket lett till att ett M-lett budgetalternativ vunnit. C har i nuläget en ekonomisk politik som kan förvilla. Partiet värnar sin miljöprofil och kritiserar de partier, som M, KD och SD, som förespråkat sänkt skatt och pris på diesel och bensin. Samtidigt har C (för tio månader sedan) föreslagit sänkt skatt på de drivmedlen för personer som bor på landsbygden genom att de skulle få rabattcheckar. Det skulle sänka bränslepriset med tre kronor per liter (maximalt 1 200 liter) och minska statens intäkter med 6,3 miljarder kronor (per år). De sänkningar som Tidöpartierna genomförde, 41 öre per liter för diesel och 14 för bensin, gick på 6,7 miljarder.

Vilken väg C väljer, att förhandla om statsbudget med V, utöver med S och MP, eller förhandla med SD, utöver med M, KD och L, återstår att se.

I sitt budgetalternativ i fjol föreslog C att öka reseavdraget med fem kronor mer än regeringen, från 18,50 kronor till 30 kronor per mil. Trots att C anser sig ha miljövänlig profil har partiet likt Tidöpartierna haft förslag om sänkta bränslepriser och avdrag som underlättar bilkörning. Det kan vara bra för de som bor på landsbygden, vilka C likt bland annat SD och KD, säger sig vilja gynna. Men C-miljöpolitiken blir otydlig.

