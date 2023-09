Under hela den här våldsprocessen har jag hört ordet uttalas bara EN gång! Det skedde så sent som häromkvällen när en man från USA intervjuades i Aktuellt. Han arbetade i en organisation som stöttar människor som vill lämna den kriminella banan. Allt han sa stämde så väl in i mina tankar om hur viktigt det ändå är att förmedla kärlek och medmänsklighet i mötet med de människor som väldigt ofta just har saknat detta.