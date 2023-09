Borlänges KFUM:s kvinnliga arbetsgrupp (KAG) har alltid haft som målsättning att stötta Borlänge KFUM:s ungdomsarbete ekonomiskt. Under många år har vi fått använda kyrkas lokaler för våra träffar och medlemmarna har alltid känt sig välkomna och väl omhändertagna här. I kyrkan har man träffats varannan tisdag, för att handarbeta.

Det finns många roliga minnen från julauktionerna i kyrkans lokaler. Med hjälp av kyrkans fantastiska personal har vi tillsammans fått oförglömliga minnen. Vi har haft tomtar som spelat julmusik, barn som sjungit, auktionister som blivit "torra i halsen" när utropen aldrig tycktes ta slut och timmen blivit sen. Det har varit fikapauser med hembakat bröd och ungdomar som serverat kaffe och sålt åror. I pausen kunde man köpa julpyssel och "gissa dockans namn". Den som gissade rätt kunde få ett kaffepaket med sig hem. Och så minns jag granen som var röd av tomtar, och tomten med sin lilla ryggsäck (det vill säga lotten), med just den vinsten jag önskade mig!

Under många år har Kvarnsvedens kyrka också varit den plats, där KAG haft sina auktioner som oftast hållits i början av december varje år. Det har varit föreningens största inkomstkälla.

Tänk att ha en sådan drivkraft! Men så har det stickats, sytts, broderats, virkats, vävts och pysslats i mängder genom åren. Kanske har just du som läsare något där hemma som producerats av dessa flitiga fingrar.

Kvarnsvedens kyrka har också hälsat oss välkomna när KFUM:s regionala KAG hållit sina träffar i Borlänge, vilket vi varit mycket tacksamma för.

Under våra tisdagsträffar har vi ibland haft olika program, till exempel några som spelat och sjungit eller så har vi haft någon intressant föredragshållare. Inför juluppehållet har vi oftast haft en grötfest och inför påsken har vi pysslat och ätit ägg. Under årets varmare dagar har vi ibland fikat ute i solen, på husets fina uteplats. Det har alltid varit lika rofyllt att vara i Kvarnsvedens kyrka, där har vi hittat lugn och harmoni i många år. All kärlek till er, ett stort tack från oss alla i före detta Borlänge KFUM:s KAG.

I år skulle Borlänge KFUM fyllt 90 år, men det är nu ett minne blott. Men KFUM har gjort skillnad för många ungdomar i Borlänge under många år.

KAG arbetade för KFUMS ungdomsarbete i Borlänge och Kvarnsvedens kyrka hjälpte oss en bit på vägen. Det är en kyrka som behövs, en plats där människor gamla som unga kan mötas. Det måste leva vidare.

Tack för att vi får och fått vara en del av er.

Mona Dahlin