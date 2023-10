Åpromenaden, tisdagar under sommarhalvåret. År 2022 genomfördes dessa 14 gånger, totalt 778 deltagare. År 2023 genomfördes dessa 14 gånger, med totalt 827 deltagare. 2020 och 2021 antecknades inte antal tipspromenader och deltagare, men med försiktig uppskattning kan de beräknas vara 2x13 gånger med i snitt 57 deltagare, totalt 1482 deltaganden. Sedan starten har promenaderna alltså haft omkring 3000 deltaganden.

Sommarhalvåret har seniordansen arrangerats i Säterdalen, under vintern i föreningslokalen, och det har varit på torsdagar. Under året har det ordnats 45 danstillfällen, som lockat i snitt 25 deltagare.

Bingo:

Bingo har spelats vid Fågelsången på fredagar under vinterhalvåret. Under ett år arrangeras 28 bingoträffar, snittantal deltagare är 28, totalt 784 spelande.

Bildvandringar.

Bildvandringar ha skett inom hela centralorten under sommarmånaderna. Det innebär att den som vill delta, hämtar ett deltagarblad med nio bilder från en angiven del av Säter, och kan sedan under den månad bladet gäller, leta upp bildmotiven och anteckna på bladet var de finns. När månaden är slut lämnas bladet vid expeditionen, även om inte alla motiven är funna. Pris lottas ut bland alla inlämnade blad. Det är värt att notera att bakom varje vandring ligger åtskilliga timmars jobb för att få fram bildbladen. Oktober 2023 är den fjortonde vandringen. Omkring 60 blad lämnas in varje vandring.

Motionslotteri.

Motionslotteri sker var som helst, när som helst. Den som vill vara med hämtar på expeditionen ett rapportblad med alla dagar för kommande kvartal. Den dag kryssas - då deltagaren rört på sig minst 20 sammanhängande minuter, utan att det ingår i en föreningsaktivitet. Antal kryss under månaderna antecknas och summeras till kvartalssumma. När kvartalet är slut lämnas rapporten på expeditionen och blir lott i utlottning av skraplott samt underlag för regionspengar till distriktet. Egen motion vinner alla. Omkring 30 lämnar kvartalsrapporter.