12 avlidna i covid-19 den senaste veckan – Tidplan för vaccinering

Enligt Folkhälsomyndighetens siffror har nu totalt 296 personer avlidit i covid-19 i Dalarna sedan pandemin startade. I hela riket är siffran nu 11 520 avlidna.

Man kan konstatera en nedgång i antalet rapporterade fall som smittats med covid-19. Förra veckans siffra på 559 nya fall att jämföra med de aktuella siffrorna för denna vecka på 255 nya fall.

Sammanlagt 33 patienter är inskrivna inom slutenvården. En minskning med tre personer.

Totalt 867 patienter som varit inneliggande har blivit utskrivna. En ökning med 27 personer sedan förra veckan.

Totalt har 9 467 personer fått en första dos av vaccin mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens siffror 28 januari

Dalarna:

Sjukdomsfall totalt: 13 191

Sjukdomsfall totalt/100000 invånare: 4 580,7

Intensivvårdsfall totalt: 94

Avlidna totalt: 296

Riket:

Sjukdomsfall totalt: 564 557, varav 297 968 kvinnor och 266 589 män

Intensivvårdsfall totalt: 4 750, varav 1 351 kvinnor och 3 399 män

Avlidna totalt: 11 520, varav 5 339 kvinnor och 6 181 män

Källa: Folkhälsomyndigheten

Region Dalarnas siffror den 28 januari:

Totalt antal konstaterade fall: 13 265

Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 33

Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 3

Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 164*

Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 867

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

Källa: Region Dalarna

Covid-19-spridning och dödsfall i Dalarna

Sedan första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med denna vecka har det totalt konstaterats:

➤ Borlänge kommun: Konstaterade fall 1 828 (+53), avlidna 77 (+2)

➤ Falu kommun: Konstaterade fall 2 900 (+105), Avlidna 47 (0)

➤ Mora kommun: Konstaterade fall 766 (+8), Avlidna 5 (+2)

➤ Ludvika kommun: Konstaterade fall 1 191 (+73), Avlidna 37 (+1)

➤ Leksands kommun: Konstaterade fall 773 (+9), Avlidna 17 (0)

➤ Avesta kommun: Konstaterade fall: 1 213 (+26), Avlidna 18 (+1)

➤ Hedemora kommun: Konstaterade fall 671 (+20), Avlidna 9 (0)

➤ Gagnefs kommun: Konstaterade fall 385 (+12), Avlidna 11 (0)

➤ Säters kommun: Konstaterade fall 409 (+17), Avlidna 11 (0)

➤ Smedjebackens kommun: Konstaterade fall 429 (+21), Avlidna 9 (0)

➤ Rättviks kommun: Konstaterade fall 430 (+6), Avlidna 6 (0)

➤ Vansbro kommun: Konstaterade fall 446 (+43), Avlidna 13 (+4)

➤ Malung-Sälens kommun: Konstaterade fall 521 (+36), Avlidna 4 (+1)

➤ Orsa kommun: Konstaterade fall 302 (+10), Avlidna 11 (+1)

➤ Älvdalens kommun: Konstaterade fall 158 (+3), Avlidna 2 (0)

➤ Övriga, utomläns: -- Avlidna 5 (0)

Siffror inom parentes visar förändring sedan förra veckan.

Källor: Folkhälsomyndigheten (konstaterade fall) och Region Dalarna (antal avlidna)

Så många är vaccinerade mot covid-19 till och med 28 januari

Så många doser har distribuerats till SÄBO och vårdcentraler i länet: 12 300

Så många har fått en första dos: 9 467* (6 446* veckan innan)

Så här många har fått en andra dos: 735* (21* veckan innan)

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Källa: Region Dalarna

Tidplan för vaccinering mot covid-19 i Dalarna

• Vaccinering mot covid-19 för dem som bor på SÄBO och LSS-boende eller har hemtjänst, hemsjukvård samt personlig assistent sker under januari och februari

• 70 år eller äldre vaccineras under februari och mars Vaccinering mot covid-19 beräknas kunna påbörjas i mitten av februari för gruppen som 70 år eller äldre. Region Dalarna kommer att kalla gruppen som är 80 år eller äldre via brev eller telefon. De som är allra äldst kommer få möjlighet att vaccinera sig först. Den som är mellan 70 och 79 bokar själv vaccinationstid genom att logga in på 1177.se. Den som inte själv kan boka via e-tjänsterna kommer att få hjälp via telefon.

• Övriga riskgrupper vaccineras under mars och april Personer som är 18–69 år och som tillhör en riskgrupp för covid-19 beräknas kunna bli vaccinerade mot covid-19 under mars och april. Denna grupp kommer att få en kallelse till vaccination via brev eller telefon från sin vårdcentral.

• Allmänheten vaccineras successivt under mars till och med juni Alla från 18 år och uppåt kommer att erbjudas vaccination successivt från och med mars till och med juni. Tillgången på vaccin styr takten. Vaccination kommer kunna bokas på 1177.se. Det går inte att boka tid nu utan Region Dalarna kommer att informera när bokningen öppnar för allmänheten.

• Vaccination av vård- och omsorgspersonal i länets kommuner samt regionens hälso- och sjukvårdspersonal i prioriterade verksamheter är redan igång, bland annat har personal på IVA och akuten fått en första vaccindos. Vårdpersonal får vaccinationserbjudandet av sin arbetsgivare och vaccinationen utförs på arbetsplats eller på vårdcentral.

Källa: Region Dalarna