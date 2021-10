130 kommunanställda på semester under älgjakten: ”Ungefär likadan som en semestervecka i juli månad”

På sommaren är självklart att anställda, vare sig det gäller offentlig eller privat sektor, har semester och det finns en förståelse för att folk inte är på plats. Under hösten är det inte lika vanligt att människor är borta från sina jobb - i alla fall inte så koncentrerat under en och samma vecka, som under älgjakten.

– För gemene man är det här en vanlig arbetsvecka, men hos oss är denna vecka ungefär likadan som en semestervecka i juli månad, då många väljer att vara lediga en eller flera dagar, säger Ewa Daniel Wik.

Med så pass många borta från sin tjänst har kommunen valt att kommunicera detta på sin hemsida och via sociala medier. Det är en medveten strategi.

– Det är ingenting vi tvingats göra för att folk har hört av sig, eller för att problem skulle ha uppstått. Vi väljer att gå ut med den här informationen varje år, i enlighet med vår kommunikationsplan, för att allmänheten ska få kännedom om att man kanske inte kan få tag på den personal man önskar, just denna vecka.

För den personal som har arbetsuppgifter där det krävs, exempelvis inom skolan, har vikarier satts in, precis som under sommarsemestern. På tjänstemannasidan finns kollegor till den som är ledig, som oftast kan besvara de frågor som kommer in. Man täcker upp för varandra.

– Att vara utomhus och ute i naturen mår människan bra av. Vi tycker också det är bra att våra anställda tar tillfället i akt att sprida ut sin semesterperiod. Det är bra för oss som arbetsgivare och det är bra för den enskilde individen som får återhämtning, även under hösten.

Alla kärnverksamheter i kommunen har personal på plats och ingen verksamhet står helt still. Vad personalchefen vet så har heller inget arbetsområde påverkats negativt i någon större omfattning.

– Folk här är vana vid denna vecka av ledighet, så inflödet av samtal är också mindre.

Kommunen upplyser även besökare och förbipasserande om att älgjakten pågår, via de informationstavlor som installerades vid kommunens infarter, under förra året.

– I och med jakten kan det uppstå riskfyllda moment på vägarna, vilket vi vill göra de bilister som eventuellt inte har koll, uppmärksamma på.