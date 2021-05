14 månader med gratisjobbande är över: ”Det har varit så jäkla roligt”

Men nu är man inne på slutvarvet, eller rättare slutkörningarna. Nästa vecka på onsdag och torsdag görs de sista bilkörningarna hem till äldre och folk i riskgrupper som så långt möjligt undvikit livsmedelsaffärer och andra butiker sedan förra våren.

Många har fått båda sprutorna så behovet av Shoppingbudet har minskat. Men fortfarande är det ett betydande antal som använder tjänsten.

– Den här veckan har vi 35 hushåll som beställt från Ica Kvantum och tio från Hemköp, säger BrittMarie Pettersson vid Lions.

Det är torsdag eftermiddag och hon finns på plats vid Kvantum tillsammans med föreningskollegan Jan Norrgo och äkta paret Pia och Hans Eriksson som är med i Röda Korset.

Personer som har fått tillfälliga arbeten via kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet kommer ut med mängder med papperskassar fyllda med varor från butiken.

BrittMarie Pettersson, högstadierektor på Lorensbergaskolan bland mycket annat under yrkesåren, har vanan inne att organisera och kontrollerar att det finns fyllda kassar till alla som gjort beställningar.

I går (onsdag) och denna torsdag åker hon med Jan Norrgo och lämnar över matkassar till folk ute i byarna och de mindre samhällena när Norrgo bland annat kör den återkommande ”Väsman runt-turen”.

– Speciella episoder under den här tiden med Shoppingbudet? Nja, episoder vet jag väl inte men en gång när vi skulle till Nackafallet ute i skogen en mil bortanför Nittkvarn så kom det snö. Då var det tur att jag körde min fyrhjulsdrivna, säger han.

Jan Norrgo har varit med och kört varor i stort sett varenda vecka sedan starten. Något betalt förutom bensinersättningen när han sedan årsskiftet kört med egen bil, har han inte fått från huvudfinansiären kommunen och ”det är väl okej”.

På frågan varför han, pensionär sedan många år, engagerat sig så hårt i Shoppingbudet, blir svaret ett leende:

– Det har varit så jäkla roligt att få hjälpa folk som haft det besvärligt. När man kommer blir de så glada, det har verkligen varit uppskattat.

Shoppingbudet kom till mycket tack vare initiativ från Unika Ludvika och dess energiska ledarduo Alexandra Magnusson och Veronica Lindgren.

Kommunen hakade på liksom några lokala bilfirmor. Bilföretagen höll med fordon under 2020 men i år har utkörarna från Lions, Röda Korset och Svenska kyrkan fått ta kommunala bilar eller egna fordon.

– Vi har varit med sedan i mars i fjol. Vi är ju pensionärer så vi tänkte att vi har tid så varför inte, säger Hans Eriksson. Frun berättar att det var mer intensivt förra året med utkörningar flera dagar i veckan. Nu på slutet har de kunnat ta det lite lugnare och kört ut en dag ena veckan och haft ledigt andra veckan.

BrittMarie Pettersson har suttit på ”inringningen” två dagar varje vecka sedan i september och även ringt upp och pratat med personer som kanske oroat sig för att deras beställning inte gått fram eller önskat komplettera beställningen.

– Man har lärt känna så många och därför åker jag med den här veckan så jag får se och träffa några av dem som jag haft kontakt med.

Under 2020 kunde det vara runt 100 hushåll som det var utkörningar till under en vecka. Totalt under 2020 skedde 2 570 leveranser från Kvantum och 1 179 från Hemköp som är de livsmedelsbutiker Shoppingbudet haft samarbete med.

I takt med att allt fler blivit vaccinerade så har antalet sakta minskat och var denna vecka nere i ”bara 45”.

”Bara 45” tyder ändå på att det fortfarande kan finnas behov av tjänsten och BrittMarie Pettersson uttrycker viss fundersamhet och en gnutta oro.

– Hur ska det gå för dem nu? undrar hon.