19: MÅNDAG; BESÖK I STOCKHOLM

Det är nittonhundratalets hetaste sommar. De sitter på en billig lunchrestaurang i de södra områdena – söner som fått besök hemifrån; ja, de som i torkan ännu ömmar för skördarna, brunnarna och de som inte gör det. Servitören, eller snarare diskplockaren från Mindre Asien varnar – på bruten engelska – för den kommunala bassängen. De byter vatten onsdag och fredag – ”mondays no good” – och det är alldeles för många sorters folk där: ”I don´t like negroes, I see them everyday from my window.” Men modern kan ju ingen engelska, hon är i princip lika nyanländ här som den turkiske killen; hon vaktar sina gester inför denne främling, som kunde vara hennes utflyttade son.

Restaurangens uteservering ligger faktiskt mittemot en gatukorsning. Bilar och tung trafik försvinner över broarna, bort i virrvarret av vägskyltar, tomma fält och orter. Larmet är ibland öronbedövande och modern har ett annat landskap som en åtsittande tröja över sig – för bara några dagar sedan såg de torpet där hon växte upp; en ”stockholmare” hyr det. Men det är något i situationen som får den turkiske killen att prata på, kanske något välbekant i moderns osäkerhet. Och de två bröderna (den yngre har sjukhemmet i benen sedan tidig morgon) nickar instämmande till allt han säger, som om de möttes bara på någon sorts resa. De två bröderna, ja – varför ses de så sällan, de bor ju bara några kilometer från varann? Sanningen är den, att de för närvarande lever i två skilda samhällsskikt, med samma känslor bevarade inom sig, men med stora avstånd i det yttre livet. De gör olika saker på somrarna, har olika mycket pengar, och sorgen över detta är en liten bismak.

Därför är det konstellationen, i just detta ögonblick, som slungar dem isär och samman, samman och isär: Vad de är utspridda alla fem! Men de spelar miljoners roller. Förkrigsdecennier talar, dunkelt, med slutet på en efterkrigstid där strömmar av människor passerar varandra, hinner vara rädda för varandra, hinner hata varandra. Luftballongerna som stiger upp i innerstan orkar sällan hit: Himlen är oceanisk.

Och verkligen: det där stället liknar mer och mer en båt, något som flyter, ett skrovligt lastfartyg. Fadern lutar sig över relingen och verkar minnas någonting, långt där borta i tiden; han har ännu fragment av sjömansengelska i huvudet. Hettan borrar sig ner i asfalten. Hundarna dör av förgiftat vatten. Bara missförstånden uttrycker nu gemenskap. Inga öar i sikte.