190-miljonerprojektet i hamn – Teatern klar för inflyttning

Om en och en halv vecka ska de 87 lägenheterna i det nybyggda kvarteret Teatern befolkas. Under förmiddagen den 1 februari kommer de första flyttlassen. Under eftermiddagen kommer resterande av den första etappen. Inflyttningarna fortsätter sedan dagen efter och resterande de efterföljande två dagarna. "Vi har uppgörelser med Peab under inflyttningarna där vi får låna deras kontor för nyckelutlämningar", säger Kopparstadens projektledare Ingrid Forssell.