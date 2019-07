2000 liter alkohol beslagtogs vid gränsen – lämnas inte tillbaka till Borlängebo

Under mitten av 2018 gjorde en 50-årig man från Borlänge åtskilliga bilresor till Tyskland. Under två av dem beslagtog Tullverket 1979 liter starköl, 95 liter vin och 43 liter sprit.

Mannen hävdade att alkoholen var till en större planerad födelsedagsfest. Han förklarade för Tullverket att han tidigare hade köpt alkohol i Tyskland, men att den hade blivit stulen ur hans bil och han nu skulle köpa ny.

Han har inte kunnat visa upp några bevis för att en fest planerats, och dessutom gett två olika historier på var den skulle hållas.

Under fem resor på tre månader hade mannen sammanlagt fört in, eller försökt föra in, 3 713 liter starköl, 279 liter vin och 62 liter sprit.

I samband med att mannen endast haft studiemedel som inkomst bedömde Förvaltningsrätten resorna som orimliga. Därmed lämnas ingen alkohol tillbaka.

För att handla alkohol i ett annat EU-land och ta det tillbaka till Sverige måste det vara för ens eget eller familjs privata bruk.

Vid kontroll har Tullverket som utgångspunkt att import av mer än 10 liter sprit, 90 liter vin, 20 liter starkvin och 110 liter öl kräver särskilda skäl. Det kan till exempel vara kvitton och bokningar till en större fest.