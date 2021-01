35: SKOGSRASERI

De sena vårkvällarna kan vara fruktansvärda härute. Maskinernas strålkastare sveper över Västerdalarnas hyggen. Marken frös aldrig, den är sönderkörd. Skogsvägarna bryter upp landskapet. På smala landsvägar dundrar timmerbilarna förbi, men man ser inga förare i hytterna. Ett par hundra timmerlass om dygnet slukas av det enorma pappersbruket i Kvarnsveden.

En aprildag kommer en man gående ur skogen - numera är det nästan bara män som kommer gående ur de gröna djupen - och visst, han är litet lustig, med sitt torkade bäverkött i fickan och sitt skogsekologiska byråkratspråk. Men han visar mig med händerna tjädrarnas spelplats. Hans händer sträcker sig långt in i framtidens risiga gömslen där spelplatsen är borta, nedhuggen. Han pekar genom verandafönstren. Fåglarna har sjunkit genom myrarna. Kabbelekan kommer att lysa gul där i sommar, längs bäckarna som förgrenar sig, tysta och glittrande. Jag vet vad han pratar om. När jag till slut själv lärde känna litet av skogen var det för sent, hundrafemtio år för sent. De grova jättarna var fällda. I gamla texter hörs ännu hur kraftfullt tallkronorna susade, högt över markerna. Men det jag trott var den paradisiska skogen var bara en gödslad virkesplantage, i bästa fall en gigantisk parkanläggning. Det vi kallar skog är ett annat ekosystem än det våra förfäder kallade skog. Jag fick en chock när kunskapen nådde mig om vad som hade skett i taigabältet, här, i Ryssland, Baltikum, Finland, Kanada. Barkbåtarna hade slutat segla, materialet till skroven fanns inte längre. Också jag drabbades av den där skogssorgen: att återvända sorgsen ur det gröna. De stora skogsbolagen ljuger, småägarna ljuger ofta dom också men kan kanske inte annat. Jordbruksministern äger för mycket skogsmark och ljuger. De som utreder skogen ljuger.

Skogarna radas upp och mejas ner. Fåglarna kommer tillbaka ändå, många av dem, i alla fall en tid till. De är nästan mänskliga i sina ruinlandskap: efterkrigssång från de ensamma trädtoppar som sparats. En vårdag sitter den halvt lomhörde maskinföraren mittemot mig vid det här köksbordet. Han kommer från hyggena. Det är sitt jobb han pratar om men i allt han säger lyser samma skogssorg fram: han nästan sjunger han också, genom motordånet som är kvar i hans huvud.