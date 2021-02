5 000 kronor i potten när Lions söker kandidater: ”Många kända personligheter har fått priset”

– Lionsstatyetten delas ut till ledare inom ungdomsidrott eller annan verksamhet som riktar sig till ungdomar. Eller som det är skrivet, ”föredömlig ledarinsats inom ungdomsidrott eller annan ungdomsverksamhet”.

Det berättar Jan Norrgo, 81, som varit med i Lions i princip lika länge som statyetten delats ut.

– Genom åren är det många kända personligheter som tilldelats priset. Till exempel makarna Margit och Hans Hamberg (aktiva inom fotbollen) och makarna Lena och Bertil Borgljung (aktiva inom kyrkomusiken och körerna).

– Och år 2000 fick Torbjörn Hellström (fotboll) statyetten och året efter gick den till Veronica Kock, som hon hette då. Nu heter hon Veronica Lindgren och är känd som förgrundsfigur i Unika Ludvika. Hon fick priset för sina ledarinsatser inom Ludvika Gymnastikförening.

När Lionsstatyetten började delas ut bestod utmärkelsen, förutom äran och statyetten, av en prischeck på 2 500 kronor. Nu är prissumman 5 000 kronor.

Lions vill ha in förslag på kandidater senast den 31 mars och hoppas kunna dela ut utmärkelsen under senvåren eller försommaren. Den eller de som föreslås ska ha gjort en insats under 2020 som är värd att uppmärksamma.

Förslag sänds i brevform till adressen Lions Club, Köpmansgatan 7, 771 32 Ludvika eller epost info@lionsclubludvika.se.