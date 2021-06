50 år av kärlek – De fann varandra en midsommar i Dalarna

För på dagen ganska precis 50 år sedan kom Lennart Eriksson, då bosatt i Göteborg, till Rättvik tillsammans med en kompis för att fira midsommar. Det kom att förändra hans liv. Under en kryssning på Siljan träffade han sitt livs kärlek.

På den tiden, i början av 1970-talet, var det främst till Rättvik som kosan styrdes när mängder med människor skulle fira midsommar.

Så gjorde även Lennart Eriksson, som tillsammans med en kompis kom till orten i början av veckan.

Då, vid ankomsten på måndagen, upptäckte de att det inte var så mycket som hände. Campingen vid Siljan var förhållandevis glest befolkad.

– Vänta till senare i veckan, sa de till oss på turistbyrån.

Där frågade de unga turisterna också om det fanns något att göra när det inte var så många människor i rörelse.

Tipset: Åk ut på Siljan med fartyget Gustaf Wasa.

Så fick det bli.

Något som, vilket han förstås inte visste när han äntrade fartyget, skulle förändra hans liv.

För ombord på M/S Gustaf Wasa fanns även en tjej som var från samma del av Sverige som Lennart Eriksson - från västkusten. Hon, med förnamnet Marie-Louise, besökte siljansbygden tillsammans med sin familj och bodde i Tällberg, några kilometer söder om Rättvik.

– Hördu, de där verkar var från Göteborg, sa mamma till mig, berättar Marie-Louise när vi träffar henne och Lennart i matsalen hos Backlunds boende i Vikarbyn, några kilometer norr om Rättvik.

De två, som sedan 48 år är gifta, återvände häromdagen till den plats i Dalarna som för alltid förändrade deras liv.

Den där midsommarveckan 1971 innebar inte bara att de träffades på den båt som under ett par hektiska månader stävar runt på Siljan.

– Nej, de här platserna är inte stora så vi råkade träffa varandra i en butik även dagen därpå.

De berättar att de därefter umgicks hela veckan, inklusive att de firade midsommar i Rättviksparken.

Det faktum att de båda var från västkusten innebar att de hade goda möjligheter att fortsätta att träffas långt efter att midsommarfirandet i Rättvik hade avslutats.

– Mellan Orust, där jag bodde, och Göteborg är det bara sex-sju mil.

Den möjligheten tog de förstås till vara på, vilket fört dem till Rättvik åtskilliga gånger sedan den där veckan vid midsommartid när året skrevs 1971. Så skedde exempelvis även 1973, året när de både förlovade sig och senare även gifte sig.

– Däremot var det lite svårare att komma hit när jag blev mjölkbonde och det var svårt att ha ledigt, säger Lennart Eriksson.

Genom åren har makarna inte bara åkt upp från Bengtsfors, i Dalsland, själva utan ibland även med barnen.

När de nu under några dagar besökte rättvikstrakten igen för att fira sitt eget 50-årsjubileum gjorde de däremot det själva, även om det inte blev just under midsommarhelgen.

– Vi kunde tyvärr inte det eftersom vi skulle hem och ta vaccinet mot coronaviruset, säger de.

Paret bodde den här gången på en plats i Vikarbyn där de hade en vacker utsikt över den sjö där de en gång träffades och inte, som Lennart när det begav sig, bodde i ett tält vid den sjönära campingen i Rättvik.

I samband med deras besök den här gången passade de förstås även på att vara ut på Siljans blå böljor igen.

– Det kan inte vara så många som träffats på en insjö och förhållandet efter 50 år fortfarande håller.