651 körde för fort - polisen hittade vapenbrott, narkotika och stöldbrott på trafikveckan

651 fortkörare rapporterades in i polisregion Bergslagen under polisens nationella trafikvecka. Varje år genomför polisen flera särskilda trafiksäkerhetsveckor där de fokuserar lite extra på olika problemområden som finns i trafiken. Under förra veckan genomfördes en sådan vecka med fokus på hastighet.

Under veckan fick ett antal förare sina körkort omhändertagna med anledning av att de framfört sina fordon i allt för hög hastighet.

- I Polisregion Bergslagen arbetar vi med en metod där vi genomför ett stort antal kortare trafikkontroller som vi sprider ut på flera platser för att öka polisens synlighet och närvaro i trafiken, säger Leif Svensson, chef för trafiksektion Bergslagen, i ett pressmeddelande.

I samband med hastighetskontrollerna uppdagades också annan brottslighet, bland annat narkotikabrott, stöld, vapenbrott och att efterlysta personer anträffades.

- Det väl utförda arbetet av personalen vid trafiksektionen och vid våra lokalpolisområden har förhoppningsvis fått bilförare att lätta på gasen och att medelhastigheten på våra vägar kan sänkas.

Fokus på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

FAKTA: Resultat för trafikveckan i polisregion Bergslagen

➤ 651 rapporterade hastighetsöverträdelser i Polisregionen Dalarna, Värmland och Örebro län

➤ 100 av de som rapporterades låg inom spannet 6-9 km/h över gällande hastighetsbegränsning

➤ 17 anmälningar gällande narkotikabrott

➤ 2 vapenbrott

➤ 1 stöldbrott

➤ 1 anträffad efterlyst

➤ 15 underrättelseuppslag