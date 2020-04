81 nya dödsfall i covid-19 registrerade i Sverige det senaste dygnet

StatsepedemiAnders Tegnell ser en viss avtrappningen i dödsfallen, även om det fortfarande finns en stor eftersläpning i rapporteringen.

– Det är förstås hemskt med alla de som dör i sjukdomen, och de ska inte förminskas till siffror. Men här ser det ut som en avtappning av antalet fall, och även fallen på äldreboenden verkar minska något.

Det fanns under tisdagen 1.085 tillgängliga IVA-platser i Sverige, berättar Johanna Sandwall från Socialstyrelsen. Just nu vårdas 13 färre fall än under gårdagen, 544 personer. Det finns en tillgänglig kapacitet på 30 % på IVA i landet, men belastningen är fortsatt ojämn på var tillgängligheten finns. Det varierar från 0 till 60 procent för den icke-belagda IVA-kapaciteten.

– Vad gäller skyddsutrustning är det en måttlig och kritisk påverkan, säger Johanna Sandwall.