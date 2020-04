ABB Power Grids i Ludvika redo för 5G: "Uppkopplingen baseras på den senaste mobilteknologin"

Fabriken, som tillverkar lindningskopplare, en viktig beståndsdel i en transformator, har i ett första steg kopplats upp mot ett eget mobilnät.

Trådlösa momentdragare, som kräver pålitlig och robust data, har kopplats upp, vilket ger operatören "tillförlitlig realtidsdata och därmed fullständig kontroll på antalet momentdragningar vilket säkerställer kvaliteten på lindningskopplaren".

Projektet är en del av ABB Power Grids pågående digitaliseringsarbete.

Arbetet går ut på att integrera fler digitala lösningar i fabriken för att optimera och effektivisera produktionen ytterligare.

Att bygga ut och uppgradera det befintliga mobilnätet med 5G-teknik är målet i arbetet.

– Vi tittar bland annat på att fjärrstyra olika processer, vilket gynnar oss ur ett säkerhets- effektivitets- och kvalitetsperspektiv, säger Tobias Hansson, Platschef på ABB Power Grids i Ludvika och Europachef för enheten Power Transformers.

– Ett annat exempel är optimering och distansövervakning av våra torkanläggningar som i princip är igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och därmed kräver en viss övervakning, fortsätter Tobias Hansson.

Transformatorfabriken i Ludvika vill hela tiden ligga i framkant.

– Vi har under mer än i 100 år tagit fram innovationer som förändrat världen, därför tycker jag att det är centralt att vi även vågar satsa på ny teknik som finns tillgänglig för att utveckla vår egen verksamhet, betonar ABB Power Grids Platschef.

Fått en snabb, robust lösning med realtidsdata som inte läcker utan-för området.

5G skapar helt nya förutsättningar för industrin.

– Genom att installera den senaste mobilteknologin i produktionen har ABB Power Grids fått en snabb, robust lösning med realtidsdata som inte läcker utan-för området, vilket var en grundförutsättning för en säker dataanalys”, säger Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.

Tekniken som installeras i fabriken gör det möjligt att samla in mer kunskap om produkterna under produktion. ABB Power Grids får med ett helt eget mobilnät tillgång till en robust och säker infrastruktur för all data mellan olika system i en uppkopplad fabrik.

– Det blir också en plattform för innovation där de kan testa nya tekniker med fler partners och vi för nu en dialog kring hur vi kan koppla upp en större del av produktionen för att ta digitaliseringsarbetet till nästa nivå”, säger Magnus Leonhardt, innovations- och affärsutvecklingschef på Telia Sverige, i en presskommentar.