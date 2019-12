ABB:s nya initiativ – trerätters på herrgården för allmänheten

ABB deltar nämligen i Musikhjälpen, bland annat genom att anordna åtta auktioner på middagar på herrgården.

Det som auktioneras ut via Tradera är trerätters middagar för två personer och totalt kommer det att hållas åtta auktioner. De pengar som auktionerna inbringar går till Musikhjälpen som pågår denna vecka till förmån för arbetet mot sexuellt våld i krig och konflikter.

”Middagsauktionerna” anordnas i samarbete med Kantina som driver lunchrestaurangen på ABB i Ludvika. Den 14 januari är auktionsvinnarna välkomna till herrgården för att inta middagen tillsammans med sin käresta eller en vän. I anslutning till middagen får man också en rundvandring på herrgården som annars används vid ABB:s representation.

ABB skriver på auktionssajten:

”Historien kring Ludvika tar oss ända tillbaka till 1500-talet och Gustav Vasa, som var en av dem som la grunden till staden. Nu bjuds du som vinnare av auktionen och en vän in till en historisk visning av Ludvika herrgård som byggdes under 1700-talet där anrika brukssläkten som Cedercreutz och Rooth en gång bodde under uppbyggnaden av Ludvika stad. Platsen där Ludvika herrgård är byggd i dag har varit bebyggd i omgångar sedan 1500-talet. Dagens huvudbyggnad och västra flygel återuppfördes efter en eldsvåda 1783 och stod klar år 1786. Den östra flygeln byggdes redan 1769 och undgick branden.”

Nämnas kan att ABB även i Västerås ordnar med auktioner till förmån för Musikhjälpen.