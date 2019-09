Adrienne Rich i spännande nyutgåva

Att läsa Adrienne Richs dikter i Atlas över en invecklad värld från 1991, är inledningsvis som att råka höra ett samtal som inte är avsett för dina öron. Du hörsammar att något allvarligt skett och tjuvlyssnar spänt vidare. Sen är det som att Rich plötsligt ställer fram en stol till dig, ber dig slå dig ner och inviger dig i samtalet, ja i den diskussion som är Amerika.

Ordet invecklad, som ryms i titeln, kan bitvis fungera som en paroll. Richs dikter är av en komplicerad karaktär med tjocka stycken text och block av massiv information. Samtidigt är det ju också tanken. Det är – vilket hon låter oss förstå redan i titeln – fråga om en atlas. Så om vi tänker oss en karta bara i ord och bilder, och att samma karta skulle innefatta historier om historien. De skilda blickar som skapar historien, vinnarnas och förlorarnas historia; den gemensamma berättelsen, förståelsen, av vår historia. Skulle vi kunna tänka oss en sådan karta eller atlas så skulle den mycket väl kunna vara just Atlas över en invecklad värld. Kartan blir också med Richs egna ord en metafor i det andra avsnittet till titeldikten:

”Det här är en karta över vårt land: här är likgiltighetens hav, täckt av salt här är en hemsökt flod som flyter från ögonbryn till skrev vi törs inte smaka på vattnet Här är öknen där missiler planteras som rotknölar Här är brödkorgen från utmätta bondgårdar Här är rockabillykillens födelseort Här är en kyrkogård för de fattiga som dog för demokratin. Det här är ett slagfält från ett artonhundratalskrig en berömd helgedom Här bort myten och berättelsen när fiskeflottan gick i konkurs det var här jobben fanns på kajen […]”

På detta sätt skär Adrienne Rich ett gränssnitt över USA som land. Ett land som verkar döende i det landskap hon målar upp. Jag tänker på Trump och hans bild av Amerika. Det är inte samma bild här, men en liknande bild som är berättad från ett annat perspektiv där Wounded Knee ryms i samma andemening som Vietnamkriget, Los Alamos och Selma.

På detta sätt skär Adrienne Rich ett gränssnitt över USA som land. Ett land som verkar döende i det landskap hon målar upp. Jag tänker på Trump och hans bild av Amerika. Det är inte samma bild här, men en liknande bild som är berättad från ett annat perspektiv där Wounded Knee ryms i samma andemening som Vietnamkriget, Los Alamos och Selma. För en svensk läsarkrets är det kanske svårt att hålla reda på de två sistnämnda orterna: platserna Manhattanprojektet utvecklades respektive en av de viktigaste orterna och händelserna för medborgarrättsrörelsen.

Referenserna återkommer ständigt i Atlas över en invecklad värld. Ibland som påminnelser om vilka landet egentligen tillhör och vilka som styr. Särskilt när Rich i samma dikt speglar mexikanska trädgårdsmästare mot Carteradministrationen eller Watergateskandalen. Ibland känns det en aning daterat, som att samlingen inte är ajour med vår tid. Det är naturligtvis en skenbar uppfattning. Det är mycket som är sig likt i USA 1991 och 2019, särskilt om vi ser till de sociala klyftorna.

För den som inte sitter inne på denna kännedom om allt detta är det kanske här samlingen brister. Personligen tycker jag att det lika mycket är dess styrka. Athena Farrokhzad (som tillsammans med John Swedenmark översatt dikterna) har skrivit ett viktigt och uttömmande efterord med kommentarer som sätter dikterna i dess kontext och på så vis även förtydligar dikternas sammanhang för den oinvigde läsaren.

I USA existerar det en idé om den stora amerikanska romanen. Den ska porträttera en amerikansk kultur såväl som dess identitet och avbilda de amerikanska medborgarnas unika erfarenhet av att vara just amerikaner. Man tänker sig alltså att denna roman inte är skriven ännu. Jag tänker att den stora amerikanska romanen kanske istället är ett diktverk. Om så vore, så skulle det vara Atlas över en invecklad värld.

Lukas de Veen

Recensionsfakta:

Atlas över en invecklad värld av Adrienne Rich

Översättare: John Swedenmark och Athena Farrokhzad

Utgiven av Ellerströms förlag

Fotnot: Adrienne Rich (1929–2012) var amerikansk poet och essäist, på svenska främst känd som feministisk författare till bland annat Av kvinna född (1976) och Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens (1986). Rich debuterade som poet 1951 och gav ut ett tjugotal diktsamlingar, bland dem Diving into the Wreck (1973) och An Atlas of the Difficult World (1991).