Åhlénshuset snart klart – vi har tittat in på övervåningen: Ett jättegym som ska ha öppet dygnet runt

Vi har tittat in i det 1 500 kvadratmeter stora gymmet som kommer ha öppet dygnet runt och som öppnar på lördag.

Ansvarig för gymmet EF24 i Falun är Philip Lidström, och han beskriver nyetableringen såhär:

– Vi har en stor friviktsdel och en stor funktionell del, där man använder sin egen kropp väldigt mycket. Sen har vi också en stor maskinpark med viktmagasin och en stor konditionsdel.

En del av gymmet är avsett bara för tjejer att träna. Dit är bara killar välkomna när ingen tjej är där.

– Vi vill att tjejer ska kunna köra sina övningar ifred. Det finns de som är lite osäkra på hur en del maskiner fungerar och då kanske de vill ha någonstans där det kan vara för sig själva, utan killar. Det finns de som känner att det är en trygghet. Därför har vi skapat en liten tjejdel.

EF24 kommer att ha öppet dygnet runt. Philip berättar hur det fungerar:

– Man får en tagg, och den är personlig och får inte användas av andra. Med den kommer man in dygnet runt. På tider när receptionen är stängd går man in via en sluss. Vi har 6 gym sedan tidigare och vi vet att det funkar.

Ordning och reda kommer att vara en stor del av verksamheten på det nya gymmet.

– Vi kommer att vara hårda på att man sköter sig och plockar tillbaka vikterna efter sig, annars blir man avstängd. Lika med skor, inga uteskor här inne. Vi kommer att vara superhårda med ordningen, säger Philip Lindström.

Den som kommer hit ensam och tränar på natten ska känna sig trygg och säker.

– Det kan man vara, vi har kameraövervakning här inne. Det är en viktig del, så alla kan känna sig trygga här inne. Vi har aldrig haft några problem.

Det finns redan ett flertal gym i Falun. På frågan om det kommer att funka med ett till är Philip tvärsäker:

– Det tror jag absolut! Vi har ju väldigt mycket unika maskiner, och väldigt fräscht. Vi har byggt upp gymmet i sektioner så man kan träna utan att behöva vänta, och vi har ett överflöd med vikter och maskiner. Men samtidigt är det stort och luftigt. Vi räknar med att ha ungefär 2 000 medlemmar inom ett år.

Ett nyöppnat gym innebär mer personal.

– Vi har anställt två tjejer från Falun. Som börjar på lördag. Det känns väldigt bra, avslutar Philip Lindström.