Norrländsk is framkallar skaparglädje – ”Isen är förtrollande”

Ett fräsande ljud uppstår när stämjärnet hyvlar bort ett lager is. Den frostiga matta ytan förvandlas till spegelblank och genomskinlig.

– Det är en skön känsla, man vill bara fortsätta, säger Julia Reintz när hon bearbetar den 15 kilo tunga isbiten.

Under två dagar får hela skolan möjlighet skulptera is med vassa verktyg. Ciceron är konstnären AnnaSofia Mååg som under många år jobbat tillsammans med ishotellet i Jukkasjärvi innan hon blev keramikansvarig på Leksands folkhögskola.

– Isen är förtrollande, man ser insidan och den förändras när den smälter, förklarar hon.

Färdiga alster radas upp på altanräcket. Hjärtan, trappor trängs med ett eiffeltorn och skålar.

Grundmaterialet är av bästa sort då issblocken kommer från Torneälv och skördades för ett år sedan. AnnaSofia berättar att det klara rena vattnet tillsammans med långsam frysning gör isen helt fri från luftbubblor.

– Vi använder samma verktyg som till trä och de måste vara supervassa, säger hon.

Hur länge skulpturerna finns för beskådande är det vädret som avgör.