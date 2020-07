Aktionsgruppen mot vägprojektet Vattnäs -Trunna ilska: "Ren våldtäkt på en av de vackraste platserna i Dalarna"

Före midsommar träffade Sörmedsjöns byförening och E45 gruppen representanter från Trafikverket vid bystugan för att ännu en gång diskutera Trafikverkets planerade vägkorridor mellan Vattnäs i Mora kommun och Trunna i Orsa kommun.

Den sju kilometer långa sträckan skulle enligt förslaget bli en så kallade 2+1 väg, det vill säga omväxlande en eller två körfält. Delar av sträckan går genom gamla byar och över jordbruksmark, som sluttar ned mot Orsasjön.

Syftet med vägen är att öka framkomligheten och säkerheten och även öka hastigheten så att trafikanterna under en sträcka kan köra 100 kilometer i timmen. Det skulle förkorta restiden mellan Mora och Orsa med cirka en och en halv minut.

– Att förstöra miljön för både människor och djur för att tjäna en och en halv minut är oerhört hänsynslöst och kommer för all framtid att förstöra en av de vackraste platserna i Dalarna, säger Rolf Almstedt.

Byföreningens eget förslag på förbättringar av befintlig väg, både vad gäller framkomlighet och säkerhet har inte fått något gehör.

– Vi är förtvivlade. Vi är bestörta blir detta projekt av är hela platsen förstörd. Det är ren våldtäkt på en av de vackraste platserna i Dalarna, säger Rolf Almstedt.

– Vi behöver gång- och cykelväg parallellt med befintlig väg. Det handlar om miljö, hälsa, trygghet, ekonomi men också om demokrati. Vi kommer ingen vart med detta. Diskussionerna kring vägen har pågått i 60 år. Förklaringen är självklar. Det här är helt enkelt fel plats. Självklart kommer i att kämpa mot detta vansinnesprojekt så länge det behövs, säger Rolf Almstedt.

Förutom det faktum att Orsa kommun redan exproprierat ett antal fastigheter, som ska rivas där vägen ska dras, är E45 gruppen mycket kritisk till att värdefull jordbruksmark går förlorad och att hastigheten ska gå från 60 kilometer i timmen till 100 kilometer i timmen och sedan till 60 igen.

– Att tvärnita, gasa på för att kort därefter tvärnita igen kan väl inte vara miljövänlig körning. Var är miljötänket i detta projekt, undrar Tord Häggström och Per Svennar.

– Mellan 150 och 200 synpunkter har kommit in till Trafikverket på det är projektet. Ingen har fått svar på någonting. Istället kommer en ny vägplan. Då måste alla som tidigare skickat in synpunkter skicka in dem igen, säger Tord Häggström.

I punkt efter punkt ifrågasätter aktionsgruppen Trafikverkets planerade vägkorridor och de undrar varför projektet som beräknas kosta cirka 300 miljoner måste genomföras.

– Några partier stöttar oss, men det är häpnadsväckande att inte kommunledningen står bakom oss. Vi välkomnar även Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon hit för ett samtal om hur skattebetalarnas pengar ska användas bäst, om demokrati, etik och moral, säger Rolf Almstedt.

Projektingenjör Martin Lind har arbetat med Vattnäs - Trunnaprojektet sedan fem år tillbaka, när det senaste förslaget lades fram.

– Vi har träffat byföreningen flera gånger, vi har haft möten och samtal. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och olika samhällseffekter. Det handlar om människor, miljö och natur. I det här fallet har frågan diskuterats i 60 år, säger han och fortsätter:

Vägprojektet är en kompromiss

Alla kommer inte att bli nöjda. Alla måste kompromissa. Framkomligheten är dålig. En förbättring går inte att genomföras utan ett stort ingrepp. En restidsförkortning på en och en halv minut mellan Mora och Orsa ger en betydande samhällseffekt. Det handlar om ett nationellt projektet och alla kan inte bli nöjda. Syftet är att majoriteten ska gynnas, säger Martin Lind.

Kommunalrådet i Orsa Mikael Thalin (C):

– Oavsett vilken lösning det blir kommer det att bli protester. Vägen är en komplex fråga och i det här fallet är det inte heller kommunens ansvar utan Trafikverkets eftersom det handlar om en Europaväg. Jag förstår att det planerade projektet upprör. Vad gäller jordbruksmark, har kommunen hänvisat till annan ersättningsmark. Vi kan mildra effekterna, men många blir påverkade. Ett nytt förslag ska läggs fram för granskning och därefter får vi se vad, som händer.