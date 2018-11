Prova lokalbussen genom Albanien – lättare än du tror

Landet har varit under främmande makt i århundraden. Kommuniststyret höll landet isolerat fram till 1991. Nu är gränserna öppna och landet gasar på och bygger nytt så att man knappt vet om man är i Italien eller Grekland. De låga priserna avviker dock rejält. Det är en stor skillnad. Tirana är halva priset mot Rom och Aten. Minst.

Välkomnandet och gästfriheten fick ett ansikte. Albanien är mån om sina turister.

Albanien har allt. Snöklädda alper med alpin skidåkning. Fjordliknande sjöar. Flera UNESCO-städer och en riviera helt i klass med de flesta runt Medelhavet. Lägg till det ett spännande kök med influenser från både Balkan och Italien.

Smakar artikeln tillrättalagd turistbroschyr? Har artikelförfattaren tappat omdömet och fallit pladask? Kanske, men faktum är att Albanien var bättre än jag trodde.

Varför Albanien, när Kroatien ligger intill och på samma kustremsa, sa en del innan jag åkte. Kul med länder som inte alla åker till blev mitt svar.

Huvudstaden Tirana överraskade. Det nyligen ombyggda Skanderberg Square (klart 2017), med Operan och Nationalmuseet, har blivit en gigantisk plats för gående. Under ligger ett enormt P-garage. Känslan av bilar är helt borta. Tidigare snurrade en enorm trafikkarusell runt torget.

Flera ståtliga boulevarder går genom staden. Den ena avslutas i väster med Universitet och stans kuperade stadspark.

Det byggs våldsamma skyskrapor i stål och glas i Tirana. Längre in i kvarteren finns bostadsområden som kräver omfattande renovering. Inte slum, men nästan.

En del av vägnätet har en bit kvar till västeuropas standard. Gula vägar på kartan bör undvikas. De röda vägarna är som hemma. Helt ok. Motorvägar finns mellan flera större städer.

Bussen tog oss via kusten och över bergen till Berat och Gjirokaster. Två världsarvsstäder, båda med medeltida borgar och slingrande gränder i stan. Städerna har rötter i det ottomanska riket. Det syns i den äldre bebyggelsen som klättrar i vita grupper längs bergen.

Albanien har kört ikapp länderna runt Medelhavet. Maten är ett utmärkt, liksom hotellen.

Funkar boendet? Funkar maten? Inga problem. Cirka 300:- för dubbelrum med frukost inkluderade bästa standard. Låt vara att vissa hotell klämde i med extrem popmusik i högtalarna till frukost. Inte minst på hotellen längs Albaniens kust.

De flesta som reser till Albanien hamnar i Saranda, turist- och badorten i söder, med grekiska Korfu intill. Saranda? Tja. Så där. Bada hellre i Kasmil någon mil söderut. Där är både bättre stränder och mindre trafik.

Servicen håller också hög standard. Bilkaos och plastskräp sänker dock intrycket. Där har Albanien en del att jobba med.

Mats Rönnblad

Resan

Flyg: Med Turkish Airways från Arlanda till Tirana via Istanbul. Hem från Korfu (Grekland) via Helsingfors till Arlanda (Finnair).

Bussar i Albanien: Från Tirana via Durres och Lushnje till Berat (2,5 timmar, 32:-/pers, jfr taxi 800:-). Från Berat via Fier och Teppelene till Gjirokaster (3 timmar). Från Gjirokaster via Saranda till Ksamil (1,5 timmar).

Båt: Från Saranda till Korfu (40 minuter).

Bäst i Albanien

Boendet

Maten

Gästfriheten

Världsarven Berat och Gjirokaster

Huvudstaden Tirana, modernt, rent och snyggt

Stränderna i Ksamil

Snabbt internet

Sämst i Albanien

Engångsplast kastas överallt (gäller inte Tirana)

Trafiken

Dålig service i turistbyråerna

Fakta Albanien

I huvudstaden Tirana bor drygt 400 000 landets nära 3 miljoner invånare. Albanien är medlem FN, och Nato. Albanien ansökte om EU-medlemskap 2009 och fick kandidatstatus 2014.

Grannländer: Montenegro, Kosovo, Makedonien och Grekland.