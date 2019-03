IBF Falun rivstartade SSL-kvalet – nu kan man avgöra på hemmaplan: "Har trott på mitt lag från start"

Efter en riktigt vass bortainsats i Umeå så har IBF Falun nu chansen att gå vidare till nästa kvalomgång redan på onsdag då man åter ställs mot Iksu Ungdom i matchsserien som spelas i bäst av tre.

– Vi kom ut från start idag, med en jävla energi och tog kommandot. Det var helt rätt signaler från hela truppen idag. Precis det som man ville se, säger IBF-tränaren, Daniel Dalbjer.

Hur stark var den här segern?

– Det är starkt. Men jag tycker verkligen att Iksu ska ha en eloge också. De tror på det de gör och till skillnad från många andra lag i allsvenskan så vill de spela match. De kliver på och ställer frågor till motståndarna. De krigar på väldigt bra. Men vi var bättre idag faktiskt.

Något som också blir tydligt när man ser till hur matchen utvecklade sig.

IBF Falun tog tidigt kommandot och satte sig spelmässigt i förarsätet, även om det nästan tog en hel period innan bollen hittade in i nät, då Clara Hellgren spräckte nollan.

Sedan lättade IBF egentligen aldrig på gasen och först fem minuter in i den sista perioden, med 0–5 på resultattavlan, tilläts hemmalaget göra sitt första mål.

– De var tvungna att bara börja kasta in bollar på mål och det var så de fick sina mål också. Det var inga spelmål, utan klubba-fötter-fötter, nån studs och så fick någon nån touch på den. Det var tre riktiga skitmål vi släppte in. Det vill man ju inte, men hellre att vi släpper in såna mål än att vi skulle bli överspelade eller att det taktiska fallerar, konstaterar Dalbjer.

Tar sig IBF vidare från den första kvalomgången så väntar antingen Nacka Wallenstam eller Sundsvall i en helt avgörande matchserie.

Och Dalbjer har höga förväntningar på sitt lag, även om han inte anser att man är favoriter till att ta klivet upp i SSL.

– Jag har trott på mitt lag från start och hela satsningen. Vi har ett väldigt bra lag. Ungt, med några rutinerade , och jag tycker att vi har alla verktyg som behövs.

– Men det finns bra motståndare också. Nacka Wallenstam, som spelar i det andra kvalet, gick obesegrade och slog faktiskt oss i två matcher. Sen kan man prata om de matcherna, men de vann ju faktiskt. Så Nacka Wallenstam är favoriter. De har inte torskat en match i serien, och vann ju igår mot Sundsvall. Men vi ska göra allt vi kan. Vi kommer inte lägga oss på rygg.

Matchfakta – kval till SSL dam playoff 1, match 1

Iksu Ungdom–IBF Falun 3–6 (0–1, 0–2, 3–3)

Första perioden: 0–1 (19.58) Clara Hellgren (Tone Einstulen).

Andra perioden: 0–2 (15.15) Patrica Forsell (Johanna Holmbom), 0–3 (15.28) Frida Hellgren (Patricia Forsell).

Tredje perioden: 0–4 (1.43) Anna Dömstedt (Emelie Björklund), 0–5 (2.18) Anna Dömstedt (Emelie Björklund), 1–5 (5.59) Mira Sandström, 1–6 (7.55), Frida Hellgren (Ingela Hansson), 2–6 (11.59) Moa Johansson, 3–6 (18.07) Ida Gatugård (Emelie Engström).

Skott: 33–40 (11–9, 12–17, 10–14).

Utvisningar, Iksu: 1x2 min, Falun: -.

Domare: Klas Sjölin, Roger Persson.

Publik: 253.