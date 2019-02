Storstjärnans bakslag direkt i Åre – Vonn kraschade ur super-G

Inför VM i Åre deklarerade Lindsey Vonn att detta skulle bli hennes sista mästerskap och tävling.

Och det blev långt ifrån den start på mästerskapet som hon hoppats på.

I damernas super-G under tisdagen gick Vonn ut precis efter Mikaela Shiffrin som lagt beslag på förstaplatsen.

Men Vonn tog sig aldrig i mål.

I en kurva under mittenpartiet av banan kom Vonn fel in i det och körde rakt in i porten och fastnade vilket ledde till en krasch och den amerikanska stjärnan flög ut från banan innan hon stoppades av skyddsstaketet.

– Det kan vara det sista vi ser av Lindsey Vonn, säger SVT:s André Pops.

Medicinsk personal var snabbt framme hos Vonn som efter ett tag klarade av att resa sig för egen maskin och tog sig ner för backen.

I målfållan stod Mikaela Shiffrin i ledarposition och vände sig om då hon inte klarade av att se bilderna på vännen.

– Förhoppningsvis är hon okej, säger Mikaela Shiffrin.

Tävlingen pågår.