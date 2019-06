Kommunalrådet om OS-förlusten: " För hastat att säga aldrig mer "

Därmed står det klart att det inte kommer hållas några olympiska tävlingar 2026 i backhoppning och nordisk kombination i Falun vid Lugnet.

Stockholm-Åre-Falun fick se sig besegrade av Milano-Cortina med 47 röster för Italien mot Sveriges 34.

Kommunalråd Joakim Storck (C) deltog i OS-vakan under måndagskvällen och var osäker om utgången in i det sista.

– Jag vågade inte tro det ena eller det andra. Jag hade ingen bestämd känsla att vi skulle vinna.

Vad drar du för slutsatser efter beskedet?

– Jag tycker det är tråkigt. Det hade varit bra för Sverige, både för samhällsutvecklingen och idrotten. Man valde att nedprioritera Falun. Det signalerar att Falun inte har marknadsförts ordentligt. Att det inte är ett lika starkt varumärke. Med tanke på vad som finns i Falun motiverar det till att vi skulle haft en mer framskjuten position i ansökningen.

En tid av reflektion väntar härnäst.

– Vi måste reflektera vad det berodde på. Här finns det många olika synpunkter. Kanske att vi skulle haft tydligare garantier från regeringen, fortsätter Joakim Storck.

Kommer Falun ansöka till kommande år?

– Vi som arbetar med frågan ska göra en utvärdering huruvida vi ska göra en till ansökan. Det är för hastat att säga aldrig mer tycker jag.

Skid-VM i Falun 2015, Svenska Skidspelen och Världscupen i längdåkning. Tre stora evenemang som Lugnet varit värd för genom åren. Joakim Storck prisar Lugnetområdet för deras, enligt honom kompletta anläggning.

– Det är få ställen i värden som har så komplett anläggning som är redo att arrangera olika typer av tävlingar som Lugnet. Vi ska vara väldigt stolta över det. Vi har en unik position, både vad gäller alpin och längdskidåkning. Det handlar inte bara om anläggningen, utan även alla ideella krafter och organisationer som bidrar med sin kunskap och kompetens, avslutar Joakim Storck.