Fler flyttar till Älvdalen - tillbaka på 2012 års antal invånare

Som ekonomichef i en fattig kommun har Jonas Källman flera anledningar att vara glad åt att SCBs siffror inte stämde.

– Den prognos vi beställt talade om en minskning av antalet invånare med 20 invånare till 7047. Men istället blev det ett plus med 44 invånare, summerar Jonas sedan antalet älvdalsbor den 1 november summerades till 7114.

De siffror som kommunens ekonomichef är mest intresserad av är antalet bosatta och skrivna i kommunen just den första november.

– Det är det som styr hur mycket vi får i skatteintäkter och statsbidrag, förklarar Jonas.

För Mora handlar det om 43 000 i skatteintäkter och 18 000 i statsbidrag per invånare.

– För 2019 räknar vi med skatteintäkter på 314 miljoner och 142 miljoner kronor i statsbidrag.

Framförallt är det flyttnettot tidigare under året som lyfter Älvdalen och då i huvudsak inflyttade från andra kommuner och län.

– Statistiken som visar detaljer vad gäller födda, döda, in- och utflyttade har vi inte fått ännu och inte heller för helåret, förklarar Jonas, men siffrorna för q november är positiva och klara.

– Men visst är det trevligt att vi blir fler och att det är positivt att alltfler vill flytta till Älvdalen.

För Älvdalen har antalet i kommunen skrivna älvdalsbor stadigt minskat fram till 2015, då var 7035 personer skrivna i Älvdalen. 2016 skedde trendbrottet då det blev ett plus med fyra personer och det fortsatte med ett till plus för 2017 med 29personer och för 2018 blev det alltså plus 44 i Älvdalen, som den 1 november kunde räkna in 7114 invånare.

- Nu är vi nästan tillbaka på 2012 års siffror och det känns riktigt bra, säger Jonas Kjellman.

Befolkningsutvecklingen i Älvdalen den 1 november:

2012 7139

2013 7096

2014 7052

2015 7035

2016 7039

2017 7068

2018 71114