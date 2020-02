Amanda Bergman tog hem en Grammis – så gick det för Dala-artisterna på kvällens gala

Priset kammade gruppen hem i kategorin Årets alternativa pop. De prisades för albumet "Galaxy I".

Gruppen, med Amanda Bergman i spetsen, var även nominerad i kategorin Årets kompositör. Där fick de dock se sig besegrade av Erik Lundin för hans "Zebrapojken".

Även Lena Willemark från Älvdalen tog med trion Willemark/Knutsson/Öberg hem priset Årets folkmusik för "Svenska låtar". Willemark fanns dock inte på plats på galan.

Pris på galan fick även Borlängebördiga Miss Li, som fick ta emot priset Årets hållbara artist. Hon får ta emot ett stipendium på 100 000 kronor.

Vann gjorde även rapparen Einár, som tidigare bott på ett HVB-hem i Dalarna. Han tog hem pris både som som Årets nykomling och Årets hiphop. Han saknades dock på galan på grund av "oväntade förhinder", rapporterar TT.

Inget pris blev det däremot för övriga nominerade från Dalarna. Mando Diao fick se sig besegrade av Hurula i Årets rock och Joakim Cans och Hammerfall förlorade mot Candlemass i Årets hårdrock/metal.

Även Hedemorabon Brian Kramer som, medverkade på Isabella Lundgrens "Out of the Bell Jar – A Tribute to Bob Dylan", var nominerad i kategorin Årets jazz. Men där gick priset istället till Martin Hederos.