Amerikansk rotmusik som svänger

Svag för akustisk blues?

Lyssna då till Michael Jerome Browne från Montreal i Kanada

Han har hyllats under drygt 20 år och erhållit flera utmärkelser men är trots det troligen relativt okänd i Europa.

Han sägs vara ett "levande lexikon för amerikansk rotmusik" och det här albumet, då han enbart kompas av trummisen John Mc Clogan, vittnar en del om det.

Utöver fem egna låtar tolkar han sånger av bland andra Stevie Wonder (Skeletons), Blind Willie Johnson (Everybody Ought To Treat A Stranger Right), Randy Newman (Louisiana 1927) och Sam Cooke (Somebody Have Mercy) och får sånghjälp på fyra låtar av Eric Bibb, Harrison Kennedy och Roxanne Potvin.

Fast det är Michael Jerome Browne's finkänsliga gitarrspel och hans varma röst som gör albumet synnerligen njutbart.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Michael Jerome Browne

That’s Where It’s At!

(Borealis Records)