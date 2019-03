Nässjö spurtade starkt – räddade en poäng mot Falu BS: "Ett oavgjort, dramatiskt snöbollskrig"

Matchen i korthet

Snö, snö, snö, snö. Mycket av den hyperviktiga drabbningen på Lugnet kom att handla om vilket av lagen som hanterade de yttre förutsättningarna bäst. Och inledningsvis var det tveklöst Falu BS som gjorde det. För även om inte heller hemmalaget bjöd på någon bandypropaganda så hade man tidigt betydligt fler verktyg än Nässjö när det gällde att ta sig fram i banan och skapa anfall. Vilket också gav utdelning. Först på en straff som David Forsell dundrade in och en stund senare, då Michael Pettersson grävde in en retur från nära håll. När Nässjö väl vaknade till, med halvtimmen kvar, så gjorde man det dock ordentligt, och när reduceringen kom så fick man vittring för att fortsätta jakten. Kvitteringen kom med mindre än tio minuter kvar, när Linus Nilsson kunde raka in en retur på ett långskott. Därmed slutade det dramatiska snöbollskriget oavgjort.

Matchens lirare

Tobias Andersson, Falu BS. Det var sannerligen inte de höga hastigheternas match. En som försökte driva upp tempot med sin rappa skridskoåkning var dock Falu BS vänsterhalv, som var ordentligt svårfångad för Nässjö. Drev ofta upp boll bra, och fördelade sedan vidare, vilket var precis vad som hände i samband med Falu BS straff som gav 1–0.

Matchens flopp

Snön. Det ymniga snöfallet över Falun bidrog starkt till en match där i stort sett all form av skönspel lyste med sin frånvaro. Riv, slit och chansbollar kom istället att prägla matchen och spelet blev många gånger ganska slumpbetonat. Inte de förutsättningar man vill ha i en match av sådan vikt. En bit in i den första halvleken togs också beslutet att spela matchen i 3x30 minuter och ismaskinerna fick arbeta för högtryck för att få isen i någorlunda speldugligt skick.

Matchens höjdpunkt

Lyftningen och vändningen. Svårt att hitta riktiga höjdpunkter i en match med så pass oordnat spel, men Daniel Bäcks lilla, sammetslena lyftning fram till Lukas Mårdberg i den 46:e minuten var riktigt elegant. Att den senare inte fick riktig ordning på bollen är en annan sak, men passet i sig var värt ett bättre öde.

Här kvalar också Nässjös vändning av matchen in. Från att ha sett oerhört tandlöst ut så spurtade NIF mot nittio minuter på ett mycket imponerande sätt. Faktum är att man även var nära att peta in ett segermål.

Matchfakta – elitseriekval

Falu BS–Nässjö IF 2–2 (2–0)

Mål: 1–0 (14, straff) David Forsell, 2–0 (37) Michael Pettersson, 2–1 (61) Markus Magnusson, 2–2 (82) Linus Nilsson.

Hörnor: 13–5.

Utvisningar: FBS: 1x10, NIF: 4x10, 1x5.

Domare: Pavel Silinski.

Publik: 251.