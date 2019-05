Stärk lokalhistorien i Borlänge

Det lokalhistoriska intresset i Borlänge är stort. Det sjuder lite här och där. Senast gav en grupp ut en bok med bilder och berättelser i Kvarnsveden. Intressant dokumentation som breddar den lokalhistoriska kunskapen. Vi har tidigare sett andra bokutgivningar om delar av kommunen. Kälarvet, Gimsbärke, Torsång, Tuna Hästberg, Islingby/Hönsarvet och Tjärna är några kommundelar som beskrivits av enskilda personer, grupper eller organisationer.

Industrihistorien har beskrivits av företag och fackföreningar på främst de två stora arbetsplatserna, SSAB och Kvarnsvedens pappersbruk. CTH:s vänförening har en ambitionen att publicera en bok om företaget CTH och personalen på företaget. Tunabygdens hembygdsförening publicerar varje år skriften Tunum.

Böcker om Borlänges utveckling och olika skeden eller olika områden har publicerats av enskilda personer, organisationer, företag och Borlänge kommun.

Lokalhistoriska utställningar har visats. Tidigare under de så kallade Nostalgidagarna gjordes många mindre utställningar. Under sommaren 2018 visades en utställning på biblioteket om SSAB under 140 år.

Vi själva har under de senaste tio åren arrangerat 80 berättarkvällar om lokalhistoria på Wasabryggeriet och CTH. Personliga berättelser om musik, sport, stadsdelar, föreningar, politik och en massa annat.

Under flera år har den så kallade nostalgibussen lockat massor av intresserade. Arne Ludvigsson har haft många stadsvandringar i centrala delen av kommunen. I arkiven finns ljudband med äldre intervjuer. I arkiven finns också massor av bilder.

På 1990-talet gjordes till och med en hel teaterföreställning om bygdens historia.

Föreningar med syfte att forska och skildra historien är viktiga, vare sig det handlar om släktforskning, industrihistoria, politiska skeenden eller något annat. Det är sånt som bygger på den kraft enskilda personer och grupper har.

Dessa bokutgivningar, utställningar och berättelser är viktiga var för sig för att få en samlad bild av Borlänge. En bild som sammantaget beskriver kommunens själ.

Efter Arkitekturupprorets omröstning i höstas formulerade Borlänge kommun devisen ”Hellre ful och trevlig än snygg och tråkig”. Det är ett sätt att beskriva ortens själ.

En del av dessa lokalhistoriska satsningar har gjorts genom personliga satsningar och ibland stora uppoffringar. Många redaktioner, skribenter och fotografer har arbetat helt utan ersättning.

Det lokalhistoriska intresset är verkligen stort och det är fantastiskt att det sprudlar från många olika håll, som ger olika syn och olika infallsvinkel på bygdens historia.

Det finns så ofantligt många berättelser oberättade, så många bilder opublicerade och så mycket kunskap som ligger gömda i arkiv.

Genom att berättelserna blir berättade, bilderna publicerade och det gömda i arkiven plockas ut i ljuset, så kan också ortens och kommunens själ bli offentlig, och kommunens och invånarnas självkänsla stärkas.

När Kvarnsvedengruppen ger ut sin fina bok, har man tryckt upp böcker undan för undan, då man saknade resurser. Andra lokalhistoriska skildringar har bekostats av förlag, företag och föreningar med resurser. En hel del har också bekostats av kommunen. Det har varit bra initiativ från kommunen. Viktiga och populära Borlänge i bild, boken om Borlänges musikhistoria, boken om Borlänges gatunamn. Kommunen har också köpt bokupplagor för att använda i verksamheten.

En del av lokalhistorien får också stöd personellt, som Gammelgården och Jussi Björlingmuséet. Det är bra att kommunen ger den typen av stöd.

Men kommunens satsningar är spretiga och inte speciellt samordnade. Bokutgivningar med ett stöd av kommunen har lättare att nå ut än privata satsningar eller ”fattiga” organisationer och grupper.

Nu planerar kommunen för ett kulturhus i Folkets hus-Galaxen. Kommunen hyr delar av CTH-byggnaden med ett unikt museum.

Kommunen skulle behöva ha en samlad strategi och ett generöst regelverk för stöd av utgivningar, utställningar och andra lokalhistoriska satsningar. Det behövs skildringar sprungna ur myllan, ur föreningsprotokoll, från bostadshusen och från verkstadsgolv.

Kommunen skulle behöva satsa på dess historia. Kanske med stöd av de stora företagen för en bra industrihistoria. Hela Borlänge är byggt på två stora industrier, och dess historia riskerar att gå i graven. Kommunen kan kanske uppmuntra till arbeten i skolan. Kanske gå in som borgen vid olika projekt. Kanske lokaler för utställningar.

Per Eklund

Gösta Jansson

Börje Henningsson

Cilla Rohdin