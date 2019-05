Supermakten USA talar tyst om sitt eget våld

Att man var tvungen att döda en kvarts miljon filippinier 1902 för att kunna kontrollera detta land, talar man tyst om, eller talar man inte alls. För USA har alltid varit the good guy (ironiskt nog uppfattade dessa filippinier det så att amerikanarna kom för att befria dem från det spanska oket).

Tanken att Filippinerna skulle få bli ett självständigt land uppfattade krigsminister E Root som ”preposterous”. Nej, landet blev en koloni och sedan var det bara för de amerikanska företagen att ta för sig av tobak, hampa, socker och annat. I gengäld erbjöds filippinierna rätten att söka arbete i USA. Detta står att läsa i NYR of Books (18:02:07) i en anmälan av två aktuella böcker, Empire in Retreat av V Bulmer-Thomas samt Republic in Peril av D C Hendrickson.

Denna självförhärligande amerikanska attityd fanns redan vid republikens grundande och fastställdes tydligt i Monroedoktrinen 1823 som sa att USA skulle ha rätt att intervenera överallt där deras ”intressen” hotades. Detta kallas ibland ”kanonbåtsdiplomati”. Och denna imperialism kallas i USA på sina håll förskönande för ”globalt ledarskap, internationalism” och liknande. Det märkliga är att denna attityd levt kvar så länge, till och med in i Bill Clintons och Barack Obamas tid, dock något mildrat under den senare.

I stället för att stödja FN och låta den organisationen medla i konflikter, så sätter man den åt sidan och laddar bössan i stället, typexempel Irak. Vi minns hur FN, genom IAEA med Hans Blix, bad om några veckors tid för att söka fastställa om Saddam Hussein förfogade över farliga kemiska stridsmedel. Men det gick inte USA med på. Resten är en ohygglig historia med Islamiska Staten som slutresultat.

När folkmajoriteten i vissa länder valt mera vänsterinriktade politiker, så inskred USA och ersatte dessa med sina favoriter som i Guatemala, Kongo, Iran, Brasilien och Chile. Man kunde ju alltid skylla på ”hotet från Sovjetunionen”! Man förvånas knappast när man ser att USA långt in på 2000-talet hade kvar Nelson Mandela på sin lista över suspekta element. Herregud, han var ju vän med ”kommunister”, flera sådana satt ANC:s styrelse!

USA har kunnat styra många länders ekonomi och politik genom ombud, diktaturer som varit civila eller bestått av överstar. Detta påpekades en gång för FD Roosevelt, att den eller den sydamerikanske presidenten var en riktig ”son of a bitch”. Det är sant, svarade Roosevelt och tillade ”but he is our son of a bitch”. Och medborgerliga rättigheter? Nej, vad var det värt i sådana sammanhang! Henry Kissinger skriver det rakt ut i sina memoarer, att sådant brydde man sig inte om – mord och tortyr i Chile under Pinochet var ett exempel av åtskilliga, där man såg mellan fingrarna eller inte brydde sig. Nu ska det sägas att liberalt sinnade i USA givetvis kände till och ogillade denna politik.

På senare tid har en amerikansk taktik varit att det är bäst att stödja demokratiska, liberala krafter globalt. OK, menar NYB-skribenten, men det får inte hindra oss amerikaner att ingripa när medborgerliga rättigheter trampas på och ingripa, inte med soldater utan med ekonomiska påtryckningar. Allt fler amerikaner lär förresten ska ha tröttnat på denna traditionella maktpolitik, skriver man och andas en förhoppning om insikt, att det inte ska ses som en förlust att släppa det imperialistiska greppet, utan tvärtom en vinst, även för dem själva.

Per Runesson