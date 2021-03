Redan under lördagen imponerade Ebba Andersson när hon vann överlägset i Falun under Volkswagen Cup. Under söndagen åkte hon även hem 15 kilometer klassisk stil.

Andersson blev främst utmanad av Frida Karlsson, Linn Svahn och Jonna Sundling som placerade sig efter.

Moraåkaren Anna Dyvik åkte in på en sjundeplats, 1,52 minuter efter Andersson. Faluåkaren Louise Lindström åkte in på en åttondeplats och var strax över två minuter efter Ebba Andersson.