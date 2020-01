Andra raka segern för Mora – som klättrar uppåt i hockeyallsvenska tabellen

Kort summering:

Det var en viktig match redan på förhand mot tabelljumbon AIK, som under säsongen varit lite av ett spöke för Mora.

Men, den här gången hade MIK inte några problem med bottenlaget. I första perioden var hemmalaget klart bättre och Oskar Svanlunds 1–0-mål var fullt rättvist. Men, trots flera målchanser så var det bara en ettmålsledning för hemmalaget inför andra perioden.

Där fick MIK en drömstart då Brendan Ranford tidigt gjorde 2–0 som styrdes in via AIK-backen Gustav Bouramman. Plötsligt tappade Mora spelet och AIK växte in i matchen – och en inte allt för ologisk reducering kom efter hemmaslarv som John Henrion utnyttjade.

Hemmatränaren Tomek Valtonen var inte nöjd med vad han fick se och tog en timeout. Då kom Mora långsamt tillbaka och med drygt fyra minuter kvar av mittperioden ökade Mattias Nörstebö på till 3–1.

I tredje perioden var Mora det spelförande laget som hade mest målchanser. AIK pressade stundtals tillbaka Mora men det var inte långvariga stunder.

Ranford gjorde sedan 4–1 i powerplay. Då kändes det klart. Men John Henrion ville annorlunda och skapade en kort stund lite nerv med att göra 4–2, tre minuter senare.

Men, AIK slarvade och Oscar Eklind gjorde bara 27 sekunder 5–2 vilket också blev slutresultatet.

Mora klättrade upp till en tionde plats, två poäng före Almtuna som dock har en match mindre spelad. Avståndet ner till kvalet är nu fem poäng.

Matchens tre bästa MIK-spelare

Brendan Ranford

Den 27-årige kanadensaren hade inför nedsläpp noterats för ett mål på tolv matcher. Mot AIK lossnade det med två fullträffar i kombination med ett härligt uppoffrande spel och flera täckta skott.

Mattias Nörstebö

Såg riktigt spelsugen ut och fick dessutom göra ett mål. Hade bud på fler mål men hade då inte pucken på sin sida. Enda minuset är utvisningen han ådrog sig i slutet av första perioden.

Kalle Valtola

Den nye finske backen ser ut att bli ett viktigt och nyttigt tillskott för klubben. Två målgivande passningar från hans klubba mot AIK. Bra rörlighet i powerplay.

Matchens debutant

Han var tidigare en jättestor profil i Hockeyallsvenskan. I den här matchen gjorde Daniel Wessner debut som huvuddomare i den här ligan, tillsammans med rutinerade Mikael Sjöqvist. Hur det gick? Ja, frågar man Morapubliken blev det full pott. Det är nämligen inte varje match som en domare har egen hejaklack: Wessner – klapp-klapp-klapp – Wessner – klapp-klapp-klapp...

Matchens trendbrott

Mora tog tre nya poäng och det här var faktiskt andra gången (!) den här säsongen som MIK tog en andra trepoängare i rad. Senast det hände var i början av oktober då Mora vann tre raka matcher i ordinarie tid.

MATCHFAKTA: Hockeyallsvenskan

Mora–AIK 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

Första perioden: 1–0 (6.10) Oskar Svanlund (Adam Masuhr, Niki Petti).

Andra perioden: 2–0 (0.43) Brendan Ranford, 2–1 (7.09) John Henrion (Joakim Lilliehöök, Emil Aronsson), 3–1 (15.30) Mattias Nörstebö.

Tredje perioden: 4–1 (4.04) Brendan Ranford (Brant Harris, Kalle Valtola), spel fem mot fyra, 4–2 (7.32) John Henrion (Hugo Leufvenius, Alexis Binner), 5–2 (7.59) Oscar Eklind.

Skott: 49–22 (17–7, 13–7, 19–8).

Utvisningar, Mora: 1x2.

AIK: 3x2.

Domare: Daniel Wessner, Mikael Sjöqvist. .

Publik: 2764.

Så spelade Mora IK

Målvakter:

Isak Wallin (Olof Lindbom)

Backar:

Isak Pantzare – Adam Masuhr

Mattias Nörstebö – Kalle Valtola

Viktor Amnér – Jonathan Granström

Kristoffer Gunnarsson

Forwards:

Emil Bejmo – Daniel Ljunggren – Johan Persson

Brendan Ranford – Brant Harris – Dustin Gazley

Oscar Eklind – Niklas Fogström – Filip Lennström

Niki Petti – Måns Carlsson – Oskar Svanlund

Arvid Costmar